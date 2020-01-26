” طماطم” الريادية الأردنية تخطط للتوسع في نشر ألعاب عالمية جديدة باللغة العربية

إبراهيم المبيضين

عمان – أكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ” طماطم” – الشركة الريادية الأردنية المتخصصة في مجال نشر ألعاب الموبايل باللغة العربية – حسام حمو يوم أمس ان الشركة تخطط العام الحالي للتوسع في السوق العربية ونشر العاب عالمية جديدة باللغة العربية، وخصوصا ان الشركة تقترب من اتمام جولة استثمارية جديدة ستساعد الشركة في تنفيذ خططها العام الحالي.

وقال حمو في تصريحات صحفية لـ ” الغد” إن الشركة ستواصل العمل على تعريب الالعاب العالمية الإلكترونية ونشرها في السوق العربية وهو المجال الذي تخصصت به شركة ” طماطم” منذ انطلاقتها قبل ست سنوات، في الوقت الذي تعاني فيه السوق العربية من نقص المحتوى العربي الرقمي للالعاب الإلكترونية وخصوصا العاب الموبايل.

وأوضح حمو بان الشركة وضمن خططها للعام الحالي 2020 ستعمل على اطلاق العاب عالمية جديدة في السوق العربي حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية خلال العام الماضي لتعريب العابها وجعلها مناسبة للثقافة العربية ليجري بعد ذلك نشرها للمستخدمين العرب.

وشركة ” طماطم” الريادية الأردنية هي ناشر الألعاب الإلكترونية العربية على منصات iOS وآندرويد للهواتف الذكية في الوطن العربي، وتعمل الشركة على التعاقد مع شركات عالمية لتعريب الألعاب وملائمتها مع الثقافة والمجتمعات العربية وقد تمكنت الشركة منذ انطلاقتها في العام 2014 ان تنشر 45 لعبة عالمية للمستخدمين العرب، وحصلت على أكثر من 75 مليون تحميل لألعابها.

إلى ذلك أكد حمو كذلك بان خطط الشركة للعام الحالي تتضمن ايضا التوسع الجغرافي باستهداف أسواق جديدة في المنطقة.

ويستخدم مختلف العاب ” طماطم ” اليوم في المنطقة والعالم حوالي المليوني لاعب نشط شهريا، كما أن الشركة تنمو بمعدل يصل إلى 100 % سنويا في مؤشري العوائد المالية وعدد تحميلات العابها.

وقال حمو بان الشركة تطمح العام الحالي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات من مستثمرين عالميين لدعم توسع الشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستعلن الفترة القادمة عن استثمار جديد تسعى لاتمامه وسوف يساعدها على التوسع والمضي في خططها العام الحالي.

وأكد أن خطة الشركة تتضمن الاستثمار في الموظفين بتدريبهم في شتى المجالات مع العمل على زيادة عدد الموظفين في الشركة إلى 60 موظفا مع نهاية العام الحالي 2020.

وقال حمو إن 50 موظفا أردنيا من الشباب يحركون عمليات شركة ” طماطم” اليوم، مؤكدا مواصلة الشركة عملها لنشر الألعاب الإلكترونية العالمية ذات الجودة العالية، بعد تعريبها وخصوصا أن اللغة العربية هي رابع أكبر لغة محكية في العالم، فيما يقل المحتوى الرقمي العربي الرقمي في مجموعه عن نسبة 1 % من اجمالي المحتوى الرقمي العالمي وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لنشر الألعاب الإلكترونية بالمحتوى العربي الذي يحتاجه المستخدم العربي.

وأشار حمو إلى أن السوق العربية تعد ايضا من الأعلى انفاقا في العالم على الألعاب الإلكترونية للموبايل مقارنة بدول العالم ما يعزز فرص الشركة في التوسع ايضا.

وكانت شركة “طماطم” حازت في الربع الأخير من العام الماضي 2019 على جائزة “اريبيان بزنس للشركات الناشئة 2019” عن فئة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي من بين 10 مرشحين تنافسوا على الجائزة ضمن هذه الفئة من فئات الجائزة، كما حازت الشركة العام الماضي على المركز الثاني في مسابقة Startup Istanbul لاهتمامها بالسوق التركية.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 27 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 أعوام فقط.