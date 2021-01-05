طموحات مشروعة للأهلي وكفريوبا والجبيهة والوحدات في “المربع الذهبي”

خالد العميري

عمان – تنطلق اليوم أولى مواجهات الأدوار النهائية (المربع الذهبي) لدوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة؛ حيث يلعب الوحدات أمام الجبيهة عند الساعة الرابعة والنصف مساء على صالة الأمير حمزة، والأهلي أمام كفريوبا عند الساعة السادسة والنصف على الصالة نفسها، وذلك من أجل حجز المقعدين المخصصين للدور النهائي.

ويتأهل للمشهد الختامي، الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 3 مباريات من أصل 5 مفترضة، على أن يلتقي الخاسران في سلسلة قصيرة من 3 مباريات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد أنهى المرحلة الأولى (ذهاب وإياب) متصدرا جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 انتصارات وخسارة واحدة، يليه الوحدات ثانيا برصيد 18 نقطة من 8 انتصارات وخسارتين، والجبيهة ثالثا برصيد 16 نقطة من 6 انتصارات و4 خسائر، وكفريوبا رابعا برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات و6 خسائر، في الوقت الذي غادر فيه الأرثوذكسي “وصيف النسخة الماضية” والجليل “الوافد الجديد”، بطولة الدوري الممتاز من دورها الأول.

الوحدات والجبيهة.. لا مجال للأخطاء

سيحاول فريق الجبيهة عدم المجازفة في الامتداد الهجومي، نظرا لصلابة منافسه الوحدات، الباحث عن استعادة حضوره وشخصيته، لذلك من المتوقع أن يعتمد المدرب يوسف أبوبكر على محمود عابدين في قيادة ألعاب الفريق والضغط على عمق وأطراف الجبيهة، بهدف إيجاد الثغرات بمساندة من أمين أبوحواس ومحمود ماف حول القوس، مع الزج باللاعبين أحمد حمارشة ويوسف أبووزنة تحت السلة، إلى جانب الاستعانة باللاعبين نادر أحمد وتامر حبش ومجدي الغزاوي وزياد عليان وموسى بشير وإبراهيم بسام، لتعزيز التواجد في المنطقة الحيوية والسيطرة على الكرات المرتدة تحت السلتين.

ويبدو أن ثمة عدم رضا عن شكل وأداء فريق الوحدات في الآونة الأخيرة، خاصة وأنه خسر لقب بطولة كأس الأردن أمام الأهلي بنتيجة 62-77، الذي حافظ على لقبه للعام الثالث تواليا؛ حيث أكد المدرب الوطني معتصم سلامة في معرض رده على استفسارات (الغد)، تلقيه عرضا من ممثلي الوحدات قبل انطلاق الدوري وخلاله، مؤكدا اعتزازه بنادي الوحدات وجماهيره بعد اعتذاره عن عدم قبول المهمة بسبب تفاصيل خاصة متعلقة بالعقد، في الوقت الذي نفى فيه رئيس نشاط كرة السلة بنادي الوحدات المهندس حاتم أبومعيلش أن تكون هناك أي مفاوضات مع المدرب معتصم سلامة وغيره لتدريب الفريق، مجددا ثقته بالجهاز الفني الحالي للوحدات بقيادة المدرب يوسف أبوبكر ومساعده فيصل النسور، الذي غاب عن تدريب أمس لأسباب خاصة.

بدوره، سيعتمد مدرب الجبيهة سيف البيطار على حرية سامي بزيع لقيادة ألعاب الفريق بالتناوب مع موسى العوضي ومساندة من محمود عمر للضغط على عمق الوحدات، مستثمرا التحركات المزعجة للاعبين خلدون أبورقية وأحمد عبيد في اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي ستكون فيه خيارات الجهاز الفني على الدكة محصورة بالعملاق علي جمال وسند خوالدة وصانع الألعاب عمار بسطامي، بعد تأكد غياب محمد خلف عن اللقاء للإصابة، وفسخ عقد اللاعب مالك كنعان بالتراضي.

ويبدو أن الجبيهة في وضع أفضل من مرحلة الذهاب، مع عودة موسى العوضي إلى صفوف الفريق بعدما غاب عن 4 مباريات لـ”الأزرق” في مرحلة الإياب بسبب الإصابة؛ حيث أكد البيطار جاهزية فريقه لمواجهة الوحدات بعد معالجة الأخطاء التي ظهرت في آخر لقاءين أمام الأرثوذكسي وكفريوبا، لافتا إلى وضعه خططا لتعطيل مفاتيح لعب “المارد الأخضر”.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للوحدات في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الأرثوذكسي 42 % (29 من 69) مقابل 37.5 % للجبيهة من مباراته أمام كفريوبا (24 من 64)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من داخل القوس 37.5 % (18 من 48) مقابل 34.1 % للجبيهة (15 من 44)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من خارج القوس 52.4 % (11 من 21) مقابل 45 % للجبيهة (9 من 20)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الوحدات من الرميات الحرة 66.7 % (12 من 18) مقابل 60 % للجبيهة (15 من 25)، وبلغ مجموع متابعات الوحدات 48 مقابل 54 للجبيهة، و17 تمريرة حاسمة للوحدات ومثلها للجبيهة، و6 سرقات للكرة للوحدات مقابل 3 للجبيهة.

الأهلي وكفريوبا.. رغبة بحسم مبكر

ستغلب أجواء الإثارة والندية على مواجهة الأهلي وكفريوبا، فالأول يبحث عن الحسم المبكر للسلسلة وضمان مقعده في النهائي بحثا عن إعادة لقب الدوري الممتاز إلى خزائنه، بعدما أنجز مهمته بالحفاظ على لقب بطولة كأس الأردن بفوزه الأخير على الوحدات بفارق 15 نقطة 77-62، فيما ينشد فريق كفريوبا تقديم أوراق اعتماده كمنافس قوي وحقيقي على اللقب، وأن يفرض المزيد من الجولات في سلسلة “الفاينال فور” من خلال تبادل الفوز مع الأهلي.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة لبلوغ المشهد النهائي، فقدرات متري بوشة في قيادة ألعاب كفريوبا، وتوظيف جهود لاعبي الجناح يوسف شتات ويزن الطويل على الأطراف خشية إطلاق التسديدات البعيدة إلى جانب الضغط على تحركات لاعبي الأهلي في منطقة العمق، ستمنح أحمد الخطيب وخالد أبوعبود المساحة الجيدة للتحرك بقوة تحت السلتين، إلى جانب امتلاك د.إبراهيم العصعوص العديد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء أمثال: غيث ومحمد الفرج وخلدون جبارة ومحمد جمال وإبراهيم النصر، الذين سيمنحون المدرب الأفضلية النسبية والمرونة التكتيكية للمحافظة على سرعة أداء الفريق خلال مجريات اللقاء، الذي سيغيب عنه لاعب الارتكاز مصطفى منصور للإصابة.

وأكد د.إبراهيم العصعوص، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، على هامش المواجهة المرتقبة: “نمتلك حظوظا متساوية مع الأهلي للتأهل إلى نهائي الدوري الممتاز، لقد قمنا بدراسة مفاتيح لعبهم وسنعمل على إيقافها وتقدم مستوى يليق بشخصيتنا”.

وفي المقابل، يدرك فريق الأهلي أن سلسلة مبارياته مع كفريوبا لن تكون مفروشة بالورود، لكن المدرب الشاب عبدالله أبوقورة يمتلك من الخبرة الفنية ما يمكنه من قراءة مشهد اللقاء بصورة مثالية بدعم من الخبير الفني الأميركي روبرت تايلور، لتحييد مواقع القوة لدى منافسه، فالعمليات الهجومية التي سيقودها فريدي إبراهيم ستجد إسنادا حقيقيا من هاني الفرج وسام دغلس حول القوس، بهدف إيجاد الثغرات التي تسمح بالاختراق وإسقاط الكرات لزيد عباس ومحمد شاهر تحت السلتين، مع امتلاك الفريق بعض الأوراق الرابحة على الدكة، أمثال هاشم عباس وعلي الزعبي ومحمد تكيدك ورعد برغوش وسيف علاونة وسلطان الناصر.

وأشاد عبدالله أبوقورة، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، بقوة فريق كفريوبا وانضباطه التكتيكي على المستويين الدفاعي والهجومي، مؤكدا أنهم سيلعبون مباريات السلسلة بجدية كبيرة وسيظهرون احتراما للاعبي كفريوبا، لضمان التأهل المبكر إلى سلسلة النهائي.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الجليل 48.8 % (42 من 86) مقابل 29.5 % لكفريوبا من مباراته أمام الجبيهة (26 من 88)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من داخل القوس 64.3 % (36 من 56) مقابل 35.2 % لكفريوبا (19 من 54)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من خارج القوس 20 % (6 من 30) مقابل 20.6 % لكفريوبا (7 من 34)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من الرميات الحرة 75 % (6 من 8) مقابل 52.4 % لكفريوبا (11 من 21)، وبلغ مجموع متابعات الأهلي 52 مقابل 57 لكفريوبا، و31 تمريرة حاسمة للأهلي مقابل 14 لكفريوبا، و15 ستيل للأهلي مقابل 9 لكفريوبا.