طموح المنافسة على لقب “الرالي” الثالث يشكل هدفاً للمتسابقين

عمان – الغد – يدخل السائقون منافسات الرالي الوطني الثالث عند الساعة 10:30 صباح الجمعة ، وسط منافسة قوية لنيل لقب الرالي، وتسجيل علامات جديدة على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات المحلية.

ويشهد نادي السيارات الملكي الإنطلاقة الإحتفالية والختامية للرالي ، بمشاركة 9 متسابقين من الأردن وعُمان ، حيث يتألف الرالي من مراحل ، سلحوب 1و2 والرمان 1و2 وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 150.11 كم ، منها 61.70 كم مراحل خاصة ويعد مسار الرالي حصويا.

إجماع على صعوبة المنافسة

يجمع السائقون على صعوبة المنافسة في الرالي ، حيث اختلطت الأوراق وسط غياب معروف أبو سمرة عن الرالي ، ما يزيد الضغط عليهم لنيل لقب الرالي ، حيث باتت حسابات بطولة الأردن أكثر تعقيدا في ظل مشاركة أقوى المنافسين العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود، كما عزز المتسابق طارق الطاهر مشاركته بملاحه الجديد موسى جهريان صاحب الباع الطويل في الرالي.

في المقابل ، لن يلعب المتسابق خالد جمعة وملاحه شقيقه المخضرم عماد جمعة دور المتفرج بل سيرمي بكل ثقله لنيل لقب الرالي ، وتصدر الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات، في حين يطمح المخضرم سلامة القماز لنيل لقب المجموعة ” اس” ، كما يدخل على خط المنافسة “المخضرم” يوسف الأسمر ، ويزاحم المتسابق شادي شعبان المتسابقين للوصل إلى منصة التتويج بعد إنجازاته المتفوقة في السابق، وكذلك سيكون الحال بالنسبة للمتسابق أمجد العناسوة.

المشاركون في الرالي

خالد جمعة وملاحه عماد جمعة على متن سيارة ايفو 10، عبد الله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة سوبارو اس تي اي ، أيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، سلامة القماز وملاحه فيصل القماز على متن سيارة ايفو 5، طارق الطاهر وملاحه موسى جهريان على متن سيارة ايفو6، يوسف الأسمر وملاحه رمزي قباني على متن سيارة سوبارو ، شادي شعبان وملاحه إبراهيم علي على متن سيارة ايفو 9 ، أمجد العناسوة وملاحه محمد الخطيب على متن سيارة ايفو 6، وزياد مقداد وملاحه حسام الجمزاوي على متن سيارة ايفو 7.