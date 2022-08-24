طموح صدقة يتوقف عند ثمن نهائي “طاولة الأردن”

بلال الغلاييني



عمان – توقف طموح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة زينة صدقة عند دور ثمن النهائي مسابقة تحت 15 سنة من بطولة الأردن الدولية، والمقامة حاليا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد مشاركة 221 لاعبا يمثلون 15 دولة من أنحاء العالم.

وخسرت صدقة مباراتها أمام الهندية براتا باوار بنتيجة 0-3، وكانت قد تأهلت إلى هذا الدور بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها، بعد مستويات جيدة قدمتها اللاعبة وكان أبرزها أمام اللاعبة المصرية نور علي والتي تمكنت من الفوز عليها بنتيجة 3-1.

إلى ذلك، فازت اللاعبة الهندية أرضيا دونقرا بالمركز الأول لفئة تحت 11 سنة، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة المصرية جمانة عبدالشكور بنتيجة 3-0، كما فازت الهندية ريانا يهتويا بالمركز الأول لفئة تحت 13 سنة، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة الإيرانية باران ارجماد بنتيجة 3-1، وفازت لاعبة الصين تايبيه تشينغ شوان بالمركز الأول لفئة تحت 17 سنة، بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة الإيرانية ايلينا رحيمي بنتيجة 3-0.

ويذكر أن اتحاد اللعبة المحلي شارك بـ14 لاعبة في مسابقات تحت سن 11، 13، 15، 17، 19، وهن زينة صدقة وريناد الحسيني وآية بركات وحياة بركات وبتول خصر وميرا هاشم وسارة رائد وجويس معلوف وبتول خضر وعلا ذريوات وجنى ذريوات وجنى صدقة وحياة مسعود.

من ناحية أخرى، تنطلق اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة منافسات بطولة الذكور، والتي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين من مختلف دول العالم، والذين يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى في مسابقات تحت سن 11، 13، 15، 17، 19، حيث يمثل الاردن في هذه المسابقات كل من اللاعبين حمدي قصول وحبيب نجادات وجاد بيساني وعيسى الشماع وهاشم هباهبة وبراء العوفي ويامن الجعافرة وركان القرالة وتقي الدين نجادات ومراد الحسيني وركان الزعبي وعبدالله بركات وعبدالرحمن البيايضة.