طنوس وجابر ينذران الجزيرة.. الرمثا يسلم لاعبيه 21 ألفا ويعدهم بـ30 ألفا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

طنوس وجابر ينذران الجزيرة لدفع 60 ألف دينار

ينتظر أن يكون نجما فريق الجزيرة لكرة القدم محمد طنوس وزيد جابر، وجها مساء أمس، عبر المحامي عماد حناينة، إنذارا للنادي، للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة والتي تبلغ 30 ألف دينار لكل لاعب.

وجاء هذا الإنذار بعد فشل اللاعبين في الحصول على المستحقات خلال الفترة الماضية، بعد أن امتنع النادي عن الدفع بداعي غياب القدرة المالية.

وتواصل اللاعبان طنوس وجابر مع الحناينة خلال الفترة الماضية، قبل أن يقررا أمس توجيه إنذار للنادي بضرورة الدفع خلال مدة أسبوعين تقريبا، أو مواجهة خيارات أخرى.

يشار إلى أن لاعب الجزيرة إبراهيم سعادة، سبق وأن وجه خلال الأيام الماضية، إنذارا لناديه الذي سارع لدفع رواتب 6 أشهر للاعب قبيل انقضاء موعد الإنذار.

الرمثا يسلم لاعبيه 21 ألفا ويعدهم بـ30 ألفا

ينتظر أن يكون نادي الرمثا، سلم لاعبيه أمس، مبلغ 21 ألف دولار، وهي قيمة المكافأة التي وعد بها رئيس النادي رائد النادر في حال اجتياز الفريق الدور نصف النهائي ببطولة الكأس، والوصول للمباراة النهائية.

وفي رده على استفسارات “الغد”، وعد النادر فريق كرة القدم بتأمين مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف دولار أو تزيد قليلا، في حال نجح اللاعبون بالظفر بلقب كأس الأردن.

وأثنى رئيس نادي الرمثا على جمهور النادي الكبير الذي أثبت أنه دائما الرقم الصعب الذي يحفز اللاعبين، معتبرا أن الجمهور الرمثاوي هو اللاعب رقم واحد، وهو المؤثر الإيجابي الأكبر على معنويات اللاعبين.

وكشف النادر عن مدى سعادته وأعضاء الإدارة برؤية جماهير الرمثا تزين مدرجات ستاد الحسن في إربد أمام فريق الوحدات، كما عبر عن فخره بهذا الجمهور الذي شجع بروح رياضية عالية، وكان مثالا يحتذى في الوقوف خلف فريقه.

جهود لحل المشكلة بين الوحدات وأبو زمع

شهدت الساعات القليلة الماضية، جهودا كبيرة، لتقريب وجهات النظر وحل مشكلة الشرط الجزائي بين نادي الوحدات والمدرب عبدالله أبو زمع.

وكانت المفاوضات بين الوحدات وأبو زمع، سارت بشكل جيد، قبل أن يظهر خلاف واحد، تمثل في عدم الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي؛ حيث طلب الوحدات تحديد راتب شهر كقيمة للشرط الجزائي، فيما طلب عبدالله مبلغا أعلى.

وتواصلت الجهود أمس، لتقريب وجهات النظر قبل أن تظهر بوادر إيجابية، تفيد بإمكانية الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي، وبالتالي موافقة أبو زمع على تدريب الوحدات لمدة عامين.

مدربون ولاعبون يسألون الاتحاد عن مصيرهم

بدأ عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية مدربين ولاعبين، بتوجيه استفسارات وأسئلة لاتحاد كرة القدم، عن موعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم، في ظل إعلان اتحاد كرة القدم انتهاء الموسم خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتعرض اللاعبون والمدربون لحالة من التوهان، بعد قرار الاتحاد بتأخير انتهاء الموسم حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر)، رغم أن أغلب اللاعبين أنهوا موسمهم الشهر الماضي أو الشهر الحالي.

ووجه اللاعبون والمدربون سؤالا للاتحاد عن مصيرهم، فيما اذا كان بإمكانهم التعاقد مع أندية أخرى بعد انتهاء مباريات فرقهم محليا، أو ضرورة الانتظار لحين انتهاء الموسم وفق أجندة اتحاد الكرة.

المدربون واللاعبون أيضا تساءلوا فيما اذا كانت أنديتهم ستواصل دفع مستحقاتهم خلال الأشهر المقبلة ولحين انتهاء الموسم، أم أنها ستتجاهل ذلك.

هذه الأسئلة أدخلت الحيرة عند مدربين ولاعبين، بدؤوا يبحثون عن إجابات شافية.

أحد المدربين توجه أمس الى اتحاد الكرة لفهم الموضوع، ولكنه لم يجد أحدا يجيبه عن الاستفسار ليعود ويجري اتصالات مع خبراء بكرة القدم المحلية ليفهم منهم ما يجري.

21 ألف دينار لصندوق الرمثا في مباراة الوحدات

ينتظر أن يرسل اتحاد كرة القدم حوالي 21500 دينار إلى صندوق نادي الرمثا، وهي قيمة ريع مباراة فريق الرمثا أمام الوحدات التي جرت على ستاد الحسن بإربد، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن.

ويشكل هذا الرقم صافي حصة نادي الرمثا، بعد اقتطاع 10 % لاتحاد كرة القدم.

وكانت المباراة شهدت حضورا لافتا خاصة من قبل جمهور نادي الرمثا، الذي توافد بأعداد كبيرة لمؤازرة فريقه، لدرجة أن البعض لم يتمكن من الدخول بعد أن ضاقت المدرجات بالجمهور الكبير.

هل نستفيد من التجربة العمانية في التقييم؟

طالب مدرب محلي معروف، اتحاد كرة القدم، بضرورة الاستفادة من تجربة اتحاد سلطنة عمان لكرة القدم، بتشكيل لجنة من مختلف الشرائح، لتقييم الموسم الكروي، وتدوين الملاحظات سعيا لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وجاءت ملاحظة المدرب الأردني، بعد أن أعلن الاتحاد العماني رسميا بقرار إداري، عن تشكيل فريق عمل لتقييم الموسم الكروي 2018-2019 من جميع الجوانب، وتقديم دراسة للخروج بالحلول المناسبة لمعالجة أي ملاحظات تمت خلال الموسم.

وأشار القرار إلى ضرورة تقييم كل شخص موجود في الفريق ضمن اختصاصه.

ويضم فريق العمل مدير رابطة دوري المحترفين، وخبيرا فنيا برابطة المحترفين وخبيرا فنيا بالإدارة الفنية ومدير الإدارة التجارية وإعلاميا وشريكا إعلاميا ومدرب ورئيس جهاز الكرة بأحد الأندية ومدير دائرة المسابقات.

المدرب المحلي الذي عبر عن رأي عدد من زملائه المدربين، أشار إلى أن الموسم الكروي الأردني 2018-2019 يحتاج لفريق عمل على الطريقة العمانية لتقييم الموسم.

نجمان محليان يتواصلان مع ناديين سعوديين

ينتظر أن يكون نجمان محليان في ناديين محليين منافسين، تواصلا أمس مع ناديين سعوديين بهدف خوض تجربة احتراف في الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ووفق المعلومات، كان يفترض أن يشهد أول من أمس، اتصالا بين اللاعبين الاثنين والناديين السعوديين بحضور أحد الوكلاء، قبل أن يتم تأجيل التواصل حتى مساء يوم أمس.

اللاعبان اللذان ينتهي عقداهما مع نادييهما بنهاية الموسم الكروي الحالي، يأملان بفرصة احتراف جيدة في السعودية، في ظل تأخر انطلاق الموسم الكروي في الأردن حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.

الشرايري يستعد لمباراة البرازيل بجهد وفير

يبذل الطبيب الأردني أحمد الشرايري المشرف على الجهاز الطبي لمنتخب قطر لكرة القدم، جهدا كبيرا في البرازيل التي يتواجد فيها منتخب قطر استعدادا لبطولة كوبا أميركا التي تقام في البرازيل.

ويحظى الشرايري بإشادة لاعبي منتخب قطر لجهوده الكبيرة في تجهيزهم، استعدادا للقاء منتخب البرازيل وديا يوم 5 المقبل، قبل المشاركة بالبطولة الرسمية.

يشار إلى أن الشرايري الذي يواصل مرافقة المنتخبات القطرية، بات يمتلك خبرة كبيرة دفعت الأشقاء في قطر للتمسك به.

الطبيب الأردني لمنتخب قطر احمد الشرايري مع قائد منتخب قطر في البرازيل – (من المصدر)



أندية سعودية تدرس معسكرات وبطولة في عمان

علمت “الغد” أن عددا من الأندية السعودية بدوري المحترفين والأولى، تدرس إقامة معسكرات تدريبية في عمان، خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، يتخللها تنظيم بطولة ودية بمشاركة ناديين من الأردن.

ووفق المعلومات فقد تم استمزاج رأي ناديين محليين بشأن المشاركة في مثل هذه البطولة، في حال قررت الأندية السعودية التي ربما يصل عددها لثلاثة، إقامة معسكراتها في الأردن. وكلفت الأندية السعودية أحد الأشخاص، للتواصل لمعرفة إمكانية توفر الملاعب وإقامة المعسكرات والبطولة الودية، لا سيما وأن شركة سعودية ربما توفر رعاية للبطولة. وما يزال موضوع المعسكرات والبطولة في عمان قيد الدراسة، بانتظار التشاور مع الأندية واتحاد الكرة بهذا الشأن. يشار إلى أن أندية سعودية سبق وأن أقامت معسكرات تدريبية في الأردن في السنوات القليلة الماضية، وشاركت في بطولة ودية بمشاركة ناديي الفيصلي والوحدات.

الشرايدة ينهي دورة B في قطر

أنهى المدرب الأردني الذي يعمل حاليا في قطر عمار الشرايدة، متطلبات الحصول على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B.

وشارك الشرايدة في دورة التدريب التي أشرف عليها المحاضران طارق الجلاهمة وفهد فخرو. وقام الاتحاد القطري، أول من أمس، بتوزيع الشهادات على المدربين المشاركين في الدورة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 30 الشهر الحالي.