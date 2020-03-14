“طوارئ الحراج” تتعامل مع 650 ملاحظة أمس

عمان- الغد- أكدت غرفة طوارئ الحراج التابعة لوزارة الزراعة أنها تعاملت يوم امس الجمعة مع 650 ملاحظة في المملكة.

وأشارت، الغرفة في مخاطبة رسمية إلى وزير الزراعة، إلى أنها تعاملت مع 237 ملاحظة حول حالات أثرت على اسلاك الكهرباء، و 170 حالة سقوط لأشجار على جوانب الطرق، 243 حاله اشجار في الاراضي المملوكة.

وفيما يلي نص ماجاء في الرسالة:

معالي وزير الزراعة

صادر عن غرفة طوارئ الحراج

الجاهزية :- الاولى

التاريخ :- ١٣/ ٣ /٢٠٢٠

بناءا على توجيهاتكم الخاصة برفع جاهزية غرفة طوارئ الحراج على غير العادة للتعامل مع المنخفض الجوي وتأكيدكم على ضرورة التشاركية مع كافة المؤسسات في تقديم الدعم المناسب في كافة المواقع وحتى خارج الاختصاص وداخل المدن وضمن الحيازات الخاصة فقد تعاملت غرفة عمليات الحراج يوم امس مع

650 ملاحظة في المملكه كانت كتالي

– 237 ملاحظة حول حالات اثرت على اسلاك الكهرباء

– 170 حاله اشجار ساقطه على جوانب الطرق

– 243 حاله اشجار في الاراضي المملوكه .

وقد تم التعامل مع كافة الحالات رغم ان جزء من تلك الملاحظات تخص مؤسسات مختلفه وتم الالتزام بتنفيذها كامله ومازالت غرفة العمليات بنفس الحاهزية وكافة الكوادر منتشرة ولن يتم تخفيف الجاهزية والعودة الى الوضع الاعتيادي لغرفة الطوارئ الى بناءا على توجيهات من معاليكم بعد انتهاء اثار المنخفض الجوي .

مدير مديرية الحراج

الناطق الاعلامي

المتابعة الفنية