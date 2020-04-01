“طوارىء الأطباء” تؤكد التزامها بقرار وقف مبادرة “وطن”: نقف مع الأردن

محمد الكيالي

عمان- أكدت لجنة الطوارئ والإغاثة في نقابة الأطباء “مبادرة وطن”، أنها تقف إلى جانب الأردن والأردنيين في الأزمة الصحية التي تعصف بدول العالم ومنها المملكة.

وشددت اللجنة، على أن وقف عملها بقرار من الحكومة، أمس، لن يزيد الأطباء إلا إيمانا بضرورة مواصلة رسالتهم بأماكن عملهم ومد يد العون للمواطنين في شتى السبل وبالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية وبما تراه الحكومة مناسبا.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أشار في إيجاز صحفي أمس، إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتخصيص ثلاث عيادات خارج مجمع النقابات المهنية؛ وذلك لغايات التنظيم، وضمان إجراءات السلامة والوقاية، بعد أن تبين أن إجراءات الحماية الصحية داخل المجمع، لم تكن وفق الشروط التي وضعتها الوزارة، مؤكدا أن مجمع النقابات مفتوح ومتاح للأعضاء المصرح لهم خلال الأوقات المحددة في إطار حظر التجول.

ولفتت في بيان لها، أمس، إلى أن المبادرة والتي قامت بالعمل خلال الفترة القليلة الماضية، عبر المئات من المتطوعين، جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثّلةً بوزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال اجتماع رسميّ معه في مكتبه، ومديرية الدفاع المدني، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومدير مستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى البشير، ومديريّة صحة العاصمة، والمركز الوطني للصحة النفسية، والجمعيّة الأردنيّة للعناية بالسكري، ومديرية بنك الدم الأردني وعيادات وكالة الغوث-الزرقاء.

وأشارت لجنة الطوارئ، إلى أنها قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بتدريب معظم المتطوعين والكوادر الصحية المنضوين تحت مظلة المبادرة على الأخذ بكافة تدابير الحماية والوقاية لهم وللمرضى بالتعاون مع مركز الوبائيات في الجامعة الأردنية.

ولفتت إلى أنها قامت بإجراء أزيد من 350 إجراء جراحي في المنازل، ووزعت ما يزيد عن 19 ألف وصفة دوائية على المرضى من كافة المراكز الصحية الشاملة في العاصمة عمان، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى البشير، ووصفات التصلب اللويحي والأدوية الطارئة جدا والمركز الوطني للصحة النفسية والجمعية الأردنية للعناية بالسكري، إضافة إلى محافظات مأدبا والزرقاء والسلط والكرك وجرش وعجلون وإربد.

وقامت المبادرة، وفق بيانها، بتحويل سيارات الاسعاف الى عيادات متنقلة من خلال تزويدها بأطباء وأدوية وعلاجات، حيث تم القيام بأكثر من 3500 عملية إسعاف طارئ وتم التعامل مع 78% منها في الموقع ونقل ما لا يزيد عن 28% من الحالات فقط للمستشفيات.

وفيما يخص الفنادق، بينت اللجنة أن “مبادرة وطن” وزعت فرقا طبية لتقييم حالات المحجور عليهم في فنادق العاصمة عمان طيلة الأيام الأربعة الأولى للحجر، حيث فحصت خلالها ما يزيد على 2500 محجور عليه والتبليغ عن حالات الاشتباه والتقصي.

وزودت المبادرة، بحسب البيان، كافة فنادق الحجر بالمعدات الطبية الوقائية حماية لكوادر وزارة الصحة هناك، كما تم تزويد مستشفيات (البشير، الأمير حمزة، الجامعة) وعلى معظم المحافظات، حسب الضرورة، كما تم التوزيع على عناصر الأجهزة الأمنية العاملة في فنادق العاصمة وفي الميدان.

وأنتجت المبادرة، 9 مقاطع مرئية توعوية، تحتص بالجانب التثقيفي والتعليمي للكوادر الصحيّة، وجانب الطب النفسي والتعامل مع القلق خلال الحجر الصحي، كمنا عملت على ترجمة كتيب عن التجربة الصينية في الوقاية وإدارة الأزمة المتعلقة بكورونا، وتم إرساله للجهات الرسمية.

وشددت لجنة الطوارئ، عملت بإيمان بدورها في دعم المواطنين وإسناد المؤسسات الصحية والأجهزة الأمنية خلال هذه المحنة لتسيير قانون الدفاع بما يضمن منع الاختلاط والحفاظ على الأمن الصحي للأردن الغالي.

[email protected]