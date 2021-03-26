طواف فرنسا 2023 ينطلق من بلباو في إسبانيا

باريس – أعلن منظمو طواف فرنسا للدراجات الهوائية الجمعة أن النسخةالمرتقبة في العام 2023 ستنطلق من مدينة بلباو في إقليم الباسك بإسبانيا.

وستكون هذه المرة الثانية تاريخياً التي ينطلق فيها الطواف الأول في العالم من إقليم الباسك الذي يمتد بين فرنسا وإسبانيا، بعدما سبق أن بدأ من سان سيباستيان في العام 1992.

وستكون بداية ونهاية مرحلة “الانطلاقة الكبرى” لطواف 2023 في بلباو، تليها مرحلة ثانية في مقاطعة ألافا.

وستكون نسخة عام 2023 الثانية على التوالي التي تنطلق فيه خارج الحدود الفرنسية، حيث تنطلق نسخة عام 2022 من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ويبدأ طواف 2021 في 26 حزيران/يونيو في بريست على ساحل بروتاني في شمال غرب فرنسا.– (أ ف ب)