طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 68 تباشر أعمالها

غزة – باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/68، اليوم الأحد، باستقبال المراجعين من قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء .

وقال قائد قوة المستشفى العقيد الركن زكريا ابو خيط: “بتوجيهات ملكية سامية وتنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، باشرت الطواقم الطبية باستقبال المراجعين وتقديم الخدمات العلاجية المثلى لأبناء القطاع بكل همة وعزيمة واقتدار، وبسعي دؤوب وتواصل حثيث من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الأشقاء من باب التسهيل عليهم والتخفيف من مصابهم”، مشيراً إلى وجود كادر من الأطباء والممرضين والفنيين لتقديم الأفضل لهم. وبين مدير المستشفى المقدم الطبيب محمد جمعة، أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية تعاملت بدقة تامة واحترافية عالية منذ اليوم الأول مع مئات المرضى والمراجعين من خلال عيادات الاختصاص التي تقوم بمهامها الإنسانية تجاه الأهل في القطاع وعلى مدار الساعة، والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وفي سياق متصل، استقبلت قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني الطفلة فرح حازم إسليم بعد عودتها من رحلة علاج في الأردن وتركيب طرف صناعي لتمارس حياتها الطبيعية كبقية الأطفال، معربةً عن شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على الجهود التي قدموها أثناء علاجها في مديرية الخدمات الطبية الملكية.

من جانبهم، عبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه أشقائهم من الشعب الفلسطيني، وما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل تقديم الخدمة العلاجية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.بترا