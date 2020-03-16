طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت

عمان-الغد- بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, قامت طواقم من مجموعة الإسناد الكيماوي إحدى وحدات سلاح الهندسة الملكي, اليوم الإثنين, وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتعقيم كافة مراكز الحجر الصحي في فنادق البحر الميت, التي أعلنت لحجر القادمين من الخارج عبر المطارات والخطوط الجوية, حيث قامت حافلات تابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, بنقلهم إلى هذه المراكز.​