طواها ينافس بمسابقة “أفضل فنان تشكيلي في العالم” للعام 2021

معتصم الرقاد

عمان- ينافس الأردني فنان الخزف مروان طواها على لقب “أفضل عمل تشكيلي عربي في العالم للعام 2021” عن عمل يحمل عنوان “الحياة” في مسابقة أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم للعام 2021 لكلا الجنسين.

ويقول طواها، لقد تم ترشيح العمل التشكيلي “الحياة” لنيل لقب “أفضل عمل تشكيلي عربي في العالم للعام 2021″، كما تم ترشيحي لنيل اللقب” كأفضل فنان تشكيلي عربي في العالم أو أفضل فنانة تشكيلية عربية في العالم لعام 2021″ في اختصاص فن الخزف، وتم إخفاء اسم صاحب / صاحبة العمل لمنع الإنحياز عند إجراء التصويت قدر الإمكان أو عند فحص وتقييم اللجنة الدولية المتخصصة.

ويبين الفنان طواها لقد اخترت موضوعًا يعكس حياة الإنسان ويتغير باستمرار، قد يتخذ موضوعي شكل سفينة، أي كائن متحرك، كما اخترت اللغة العربية والمنازل وأشياء أخرى، الهدف من اختيار مثل هذا الموضوع هو تصوير الحياة، لا توجد حالة ثابتة في الحياة، أحيانًا يكون هناك متعة، وأحيانًا يكون هناك حزن، وأحيانًا نضطر للسفر، حياتنا تتغير دائما.

أما عن كيفية التصويت للعمل المفضل لينال أهم لقب عربي عالمي؟ فكان هناك أربع طرق يمكن للأعضاء الكرام استخدام أي منها للتصويت للعمل المرافق، كي ينال لقب وجائزة ” أفضل عمل تشكيلي عربي في العالم” وهي تصويت عن طريق الواتساب، وهو أهم طريقة للتصويت ابتداء من العيد، فكل صوت عليه 5 نقاط، هو أسهل طريقة، فعال وسريع جداً، يمكن لأي شخص أن يصوت للمشترك، وهو تصويت مجاني.

أما طريقة التصويت الثانية فعن طريق اليوتيوب، وهو مجاني أيضا، وثاني أهم طريقة للتصويت حيث أن كل تصويت على اليوتيوب يعادل 4 أصوات.

وثالث طرق التصويت عن طريق السوشيال ميديا ( فيسبوك) وهو تصويت مجاني.

وأخيرا التصويت عن طريق الهاتف، يتم التصويت عن طريق الهاتف وهو تصويت مدفوع (غير مجاني)، ولكنه يضمن أن تصويتك صحيح 100 %.