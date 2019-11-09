طوقان: الأردن قد يصبح مصدرا لـ”كعكة اليورانيوم الصفراء”

عمان- الغد- قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إنّ هنالك إمكانية لتحول المملكة إلى مصدر للكعكة الصفراء من اليورانيوم والتي تم اكتشافها في وسط المملكة.

وأكد طوقان خلال مشاركته في منتدى عمان الأمني، “وجود ما لا يقل عن 40 ألف طن من الكعكة الصفراء من اليورانيوم في مناطق وسط الأردن، وذلك نتيجة الدراسات الاستكشافية والتحاليل المخبرية لعشرات الألوف من عينات خام اليورانيوم من هذه المناطق”.

وقال: “أُجريت التحليلات في مختبرات الهيئة المتطورة التي تمتلك قدرة فنية تراكمية كافية للتحليل الدقيق”، لافتاً إلى إمكانية أن تتحول المملكة إلى مصدر لهذه المادة”.