طوقان: “تفسير القوانين” لا يجيز الكشف عن رواتبنا

عمان – قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، إن رئيس وأعضاء الهيئة يحملون شهادات من أرقى الجامعات الأمريكية .

وأضاف طوقان خلال جلسة النواب الرقابية، التي عقدت الأربعاء، وذلك في معرض رده على سؤال للنائب محمد الفايز، أنه لم تدرج الرواتب بسبب تسفير سابق لديوان تفسير القوانين يفيد بعدم الكشف عن قيمة الراتب، لكنه أكد أنه يمكنه الحديث للنائب حول قيمة راتبه الشخصي.

وأوضح أنه تم توضيح الانفاق في تفاصيل الاجابة للنائب في معرض الرد على سؤاله.

وأشار الى أن الهيئة الأردن لديها مفاعل نووي للتدريب وبني في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو العقل والدماغ لبناء أي مشروع نووي في الأردن، وهو الوحيد في منطقة المشرق العربي.

من جهته، حول النائب الفايز سؤاله للحكومة حول الهيئة الى استجواب.

وكانت الحكومة ردت، على سؤال وجهه النائب محمد عناد الفايز، حول مؤهلات ومخصصات ئيس وأعضاء هيئة الطاقة الذرية.

وكشف الرد الحكومي عن المخصصات التي تصرف لهيئة الطاقة الذرية، وتفاصيل القرض الكوري للهيئة والذي يقدر بـ 58 مليون دينار.

لكن لم يتضمن الرد الحكومة تفاصيل الرواتب التي يتقاضاها رئيس الهيئة والأعضاء، في حين اكتفت الحكومة بالرد على النائب الفايز، بأن رئيس الهيئة يعين بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن ذلك بارادة ملكية سامية.-(هلا اخبار)