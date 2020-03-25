طوكيو تبدأ مهمة إعادة الجدولة الأولمبية وباخ يبقي الموعد مفتوحا

طوكيو – بدأت اليابان الأربعاء مهمتها غير المسبوقة بإعادة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك غداة اتخاذ القرار الصعب بتأجيلها لمدة عام على خلفية فيروس كورونا المستجد، بينما أبقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ خيارات الموعد الجديد العام المقبل مفتوحة.

وأدى التأجيل، وهو خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا، إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للألعاب بما في ذلك المواقع الرياضية، والأمن، وحجز التذاكر والإقامة.

وفي حين أعلن الطرفان الدولي والياباني ان الألعاب ستقام في العام المقبل وفي موعد أقصاه صيف 2021، ترك باخ الأربعاء الباب مفتوحا أمام احتمال إقامة الدورة في فصل الربيع.

وقال الألماني في مؤتمر صحافي عبر الهاتف من لوزان حيث مقر اللجنة الدولية “الأمر لا يقتصر فقط على أشهر فصل الصيف. جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، قبل أو خلال فصل الصيف 2021”.

وفي نقلة رمزية للصعوبات التي تواجهها طوكيو الآن، تحولت ساعة العد التنازلي الأولمبية في المدينة من عرض عدد الأيام المتبقية لانطلاق الألعاب، إلى عرض تاريخ اليوم والوقت الحاليين.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية كريغ سبينس “إن الأمر صعب جدا، فبعد سبع سنوات من الاستعدادات وعلى بعد أشهر قليلة من الانطلاق تجد نفسك مضطرا أن تبدأ مرة أخرى من الصفر ولكن الآن مع وقت أقل لإنهاء الاستعدادات”.

وعلقت اليابان آمالا كبيرة على أولمبياد طوكيو 2020 واعتبرتها حكومتها “ألعاب إعادة البناء” وفرصة لتظهر للعالم أنها عادت من “الكارثة الثلاثية” التي ضربتها في عام 2011 عندما تسبب زلزال مدمر في حدوث تسونامي وكارثة نووية في فوكوشيما.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان تأجيل الألعاب سيسمح بإقامتها العام المقبل “في شكلها الكامل، كدليل على تغلب البشرية على الفيروس الجديد” الذي أصبح وباء عالميا تسبب حتى الآن بأكثر من 19 ألف وفاة معلنة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء كرر الرسالة ذاتها في اتصال الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأخيرين اتفقا معا على أن الألعاب ستكون “دليلا على أن البشر هزموا فيروس كورونا المستجد”.

وأكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية في بيان مشترك إن الشعلة الأولمبية “يمكن أن تصبح الضوء الذي ينير في نهاية النفق الذي يجد العالم نفسه فيه في الوقت الحاضر”.

وباتت الألعاب الأولمبية التي تقام مرة كل أربع سنوات، وصمدت أمام المقاطعات والهجمات والاحتجاجات الأمنية، الحدث الرياضي الأبرز المتأثر بفيروس كورونا المستجد الذي جمّد النشاط الرياضي حول العالم، ودفع لوضع أكثر من ثلث سكان العالم في العزل لمكافحة تفشيه.

ولم يسبق ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب الثانية).

وتعرضت اللجنة الأولمبية الدولية لانتقادات كثيرة بسبب تأخرها في إعلان تأجيل الألعاب الأولمبية في ظل تفشي وباء “كوفيد-19″، قبل أن ترضخ الثلاثاء باتخاذ قرار تأجيل دورة للمرة الأولى في التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 1896).

وأوضح باخ ان التبعات المالية لتأجيل أكبر حدث رياضي “لم يتم التطرق إليها وليست الأولوية”، بل حماية “حياة” البشر، اذ كان من المتوقع ان يشارك في الدورة أكثر من 11 ألف رياضي إلى جانب 90 ألف متطوع ومئات الآلاف من المسؤولين والمتفرجين من جميع أنحاء العالم.

ولخّص نجم السباحة الأميركي رايان لوكتي مشاعر خيبة الأمل والارتياح الذي أعرب عنها أغلب الرياضيين في العالم بعد قرار التأجيل.

وقال لوكتي، المتوج بـ12 ميدالية أولمبية في تصريحات صحافية “كنت متوترا بعض الشيء لأنني لم أكن أتدرب بارتياح”، مضيفا “لكن هذا الأمر كله أكبر مني بكثير. إنه أكبر بكثير من الأولمبيين، إنه يؤثر على العالم بأسره الآن”.

وانتابت المشاعر الناس في شوارع طوكيو التي حظيت بالثناء على نطاق واسع لاستعداداتها مع ارتفاع الطلب على التذاكر وانتهاء الاشغال بالمواقع الرياضية قبل الموعد المحدد بفترة طويلة.

وقال مهندس المعلوماتية الياباني موموكو دوكو لوكالة فرانس برس، إن قرار تأجيل الألعاب “مخيب للأمل بالتأكيد، لكن عندما نفكر بصحة الرياضيين وأيضا المشجعين، يمكنني تفهمه”، معتبرا ان “فيروس كورونا المستجد يتفشى بسرعة في العالم، وهذا موضوع خطر جدا عالميا”.

كما دعمت وسائل الإعلام اليابانية قرار التأجيل على نطاق واسع، على الرغم من أن صحيفة “طوكيو شيمبون” اليومية اعربت عن صدمتها بعنوان “مفاجأة وإحراج”، مضيفة “وكأن جميع جهود السنوات السبع الماضية عادت إلى الصفر”.

وأوقفت مسيرة الشعلة الشعلة الأولمبية التي كان من المقرر أن تبدأ الخميس من فوكوشيما.

ويتعين على المنظمين الآن مواجهة مجموعة من الأسئلة: هل لا تزال المواقع الرياضية متاحة؟ ماذا تفعل مع حاملي التذاكر والمتطوعين؟ كيف سيتم تكييف الألعاب مع جدول رياضي مزدحم في عام 2021؟ وحتى ما سيكون عليه مصير القرية الأولمبية التي من المقرر ان تتحول الى مجمع سكني بعد الألعاب، وتم بيع العديد من شققها.

وأنفقت اليابان واللجنة المنظمة 12,6 مليار دولار على الألعاب حتى الآن، ويقول الخبراء إنهم قد يحتاجون إلى إنفاق نصف ذلك تقريبا لإعادة تنظيم الحدث، قبل أن يأملون في تعويض الخسائر عندما يقام الأولمبياد.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة طوكيو 2020 رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري الذي تعافى من مرض السرطان، إلى معاركه الصحية كمصدر إلهام للأوقات الصعبة القادمة.

وقال موري (82 عاما) “ليس لدينا خيار سوى أن يكون لدينا أمل. أنا نفسي عانيت من السرطان … لكن نجوت بفضل دواء جديد. أنا هنا، على قيد الحياة”،