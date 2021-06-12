طوكيو تتوقع 7 إصابات يومية بكورونا خلال الأولمبياد

طوكيو – يتوقع القائمون على تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية طوكيو 2020 ظهور سبع حالات إصابة بفيروس كورونا يوميا بين الأشخاص المشاركين في الحدث الرياضي، حسبما ذكرت شبكة (إن إتش كي) اليابانية العامة اليوم السبت.

وقدمت هذه التقديرات خلال اجتماع أقيم مساء الجمعة مع خبراء في إطار عملية صياغة إجراءات مناهضة للكوفيد، وقد أعدتها اللجنة المنظمة وسلطات طوكيو استنادا على عدد الأشخاص الذين جاءت اختباراتهم إيجابية خلال حدث نظم في مايو/آيار على سبيل التجربة.

وأعدت هذه التقديرات على أساس سيناريو يتضمن مشاركة 77 ألف شخص، ما بين رياضيين وأفراد آخرين، على الرغم من أنه لا يطرح حصولهم على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ومن ثم قد تأتي أعداد الإصابات الحقيقة أقل.

في أسوأ السيناريوهات، يتوقع المنظمون دخول رياضي واحد وعشرة مشاركين آخرين من فئة أخرى إلى المستشفى يوميا، إلى جانب مطالبة 57 شخصا بالخضوع للحجر الصحي.

وسيعتمد منظمو الأولمبياد على هذه التقديرات لتأمين الأطقم الطبية اللازمة لتغطية الاحتياجات خلال الحدث الرياضي دون التأثير على الأنظمة الصحية المحلية.

وتتوقع اللجنة المنظمة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق في 23 من يوليو/تموز المقبل، أنه سيكون هناك احتياج لـ230 طبيا و310 ممرضات يوميا، وقد تمت تغطية 90% و80% من هذه الوظائف، على الترتيب، بحسب أحدث التقديرات. – (إفي)