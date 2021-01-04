طوكيو يفوز بكأس الدوري الياباني في حضور 24 ألف متفرج

طوكيو – توج نادي طوكيو بكأس الدوري الياباني بتغلبه على كاشيوا ريسول 2-1 في مباراة النهائي، التي ارجئت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على خلفية رصد نحو 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي وأفراد طاقم كاشيوا.

سجل البرازيليان لياندرو د.(16) وأديالتون د. (74) هدفي االفوز لطوكيو، في مباراة أقيمت على الملعب الوطني الجديد في العاصمة اليابانية أمام ما يزيد قليلا عن 24 ألف مشجع.

ويعد هذا اللقب الثالث لطوكيو في هذه البطولة عقب اللقبين اللذين أحرزهما في 2004 و2009.

وسجل يوسوكي سيجاوا (ق45) هدف كاشيوا ريسول، الذي خسر فرصة التتويج برابع لقب له في بطولة كأس الدوري الياباني. – (إفي)