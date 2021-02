طوكيو 2020: المنظمون يطرحون كتيّب قواعد للوقاية من فيروس كورونا

طوكيو – كشف منظّمو أولمبياد طوكيو النقاب الأربعاء عن “كتيّب لقواعد اللعب” هو الأول ضمن سلسلة تهدف إلى إقامة دورة الألعاب المؤجلة بسبب فيروس كورونا بأمان، محذرين من إمكانية طرد منتهكي تلك القواعد.

وسيُسمح للمسؤولين الرياضيين بتخطي فترة الحجر الإلزامي طالما أنهم يراقبون وضعهم الصحي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم إلى اليابان، وفقاً للوثيقة المكونة من 32 صفحة، على ألا يٌسمح لهم خلال هذه الفترة بالسفر خارج فقاعة الألعاب أو حضور الألعاب كمشاهدين.

The Playbooks are the basis of the collective effort between the IOC, IPC, Tokyo 2020, and the Japanese national authorities to ensure safe and successful Olympic and Paralympic Games this summer.

