“طويق وهمة وقمة”.. حديث تقني “ترند السوشال ميديا” من السعودية هذه المرة

إسلام البدارنة

عمان – كشفت وزارة الاتصالات السعودية النقاب عن أضخم إطلاق تقني لها، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مسعى لاغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.

وأعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحة خلال حفل فعالية Launch، بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، عن إطلاق ثلاثة برامج تنفيذية تتعلق بكل من: الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

“طويق وهمة وقمة” باتوا حديث الشارع السعودي منذ بدء إطلاق الحدث الأضخم من نوعه في العالم العربي، الذي يهدف إلى أن تكون المملكة واحدة من أفضل 15 دولة حول العالم في البيانات والذكاء الاصطناعي.

وذكر السواحة أن من أهداف المبادرات الثلاث، هي رفع القدرات الرقمية للشباب في مجالات البرمجة، وتحقيق هدف مبرمج واحد من كل 100 سعودي بحلول عام 2030.

ووصلت قيمة التكلفة الإنشائية المقترحة للمشروع 4 مليارات، حيث أخذت مبادرة “همة” الفجوة التمويلية وبلغت 700 مليون ريال من الميزانية المرصودة.

ومن بين الإعلانات المهمة لفعالية Launch، الكشف عن صندوق eWTP Arabia Capital السعودي – الصيني، الذي يسعى إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدر بمليار ونصف المليار ريال.

وأعلنت المملكة خلال المؤتمر عن احتضانها لعدة مهرجانات عالمية في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتوقيع اتفاقيات عديدة هدفها أن تصبح المملكة المركز التقني الأول.

وفضلا عن السعودية تصدر الهاشتاغ نفسه، تصدر منصات السوشال ميديا في الأردن، والعالم العربي عموما.

وافتخر الشعب السعودي بأول إنجاز تحت ظل الحدث الأضخم، هو ابتكار رقائق ذكية بأيد وعقول سعودية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية، لديها قوة معالجة تبلغ أكثر من 60 ألف ضعف.

وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر حساباتهم عن مدى اعتزازهم بما آلت إليه المملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان.

تصدر هاشتاغ “أضخم_إطلاق_تقني_في السعودية” صفحات “السوشال ميديا” بشكل لافت بعد الإعلان عن حزمة المبادرات النوعية والبرامج التقنية.

وبين كلمات الفخر وجمل الإعتزاز، نشر المغردون بعض تفاصيل مؤتمر Launch، وبعض توقعاتهم إلى ما ستؤول إليه المملكة خلال عام 2030.

قالت “مثلى” عبر صفحتها بأنها تشعر بالفخر الشديد بدولتها، ونشرت صورة ولي عهد السعودية.

وعبرت المغردة “سيلينط عبر صفحتها بأنها شاهدت المؤتمر وينتابلها شعور الفخر.

watching and I'm so proud,, a great leap into saudi future 💚#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية#LaunchKSA — ☀︎︎ (@selenophile_60) August 25, 2021

وبمقطع فيديو مجتزء من المؤتمرعلق “منصور” حول الحدث الأضخم في السعودية.

The largest global innovative companies are racing towards Saudi Arabia

I am so proud to be Saudi#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية#LaunchKSApic.twitter.com/M3zG6vKiHf — mansor (@Mfa8878) August 25, 2021

At the Digital Technology Forum, a unique panels of seasoned ICT investors and high-level government bodies will address Saudi Arabia's exciting ICT investment opportunities.

-🗓25 Aug

– 🎥 https://t.co/hnZwb7C1nK #أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية#LaunchKSA

pic.twitter.com/jRbggsMtqI — Aziiz📲 (@irishloms) August 24, 2021

The Kingdom is thriving as digital transformation sees financial firms harnessing technology to cut costs and increase efficiency. #اضخم_اطلاق_تقني_في_السعوديه#LaunchKSA pic.twitter.com/Plc4IaAmjI — عبدالعزيز (@aziz_f200) August 25, 2021