“طيران الإمارات” ترد لعملائها 5 مليارات درهم

دبي- كشفت شركة طيران الإمارات النقاب عن أنها أعادت لعملائها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات درهم قيمة طلبات استرجاع متعلقة بجائحة “كوفيد 19″، محققة بذلك تقدما كبيرا وقويا في التزامها إكمال المطالبات المقدّمة.

وأنجزت “طيران الإمارات” تسوية أكثر من 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس (آذار)، وهو ما يمثل 90 % من المطالبات، وبما يشمل جميع الطلبات الواردة من العملاء حول العالم حتى نهاية شهر يونيو (حزيران)، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب مزيدا من المراجعة اليدوية. وسخرت طيران الإمارات، منذ اندلاع الجائحة، موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات، وتواصل العمل أيضاً مع شركائها لتسهيل عمليات رد الأموال للعملاء الذين حجزوا رحلاتهم مع الناقلة من خلال وكلاء السفر، بما في ذلك إتاحة تسوية المبالغ المستردة مباشرة عبر أنظمة الحجز العالمية GDS.

وقال السير تيم كلارك، رئيس “طيران الإمارات”: “التزامنا تجاه عملائنا لا يضاهى. كل طلب استرداد مهم لدينا، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية الكم الهائل وغير المسبوق الذي تسبب فيه الوباء. معظم المطالبات واضحة ومباشرة، ونقوم بمعالجتها بسرعة. لكن هناك حالات تستغرق من موظفينا وقتا أطول لمراجعتها يدويا واكمالها. نحن ممتنون لعملائنا على صبرهم وتفهمهم”.