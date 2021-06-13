“طيران الإمارات” تستأنف تشغيل رحلاتها إلى مالطا عبر لارنكا

دبي- أعلنت “طيران الإمارات”، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى مالطا، عن طريق لارنكا في قبرص، اعتباراً من 14 تموز (يوليو) المقبل، وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً. وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أوروبا إلى 34 وجهة، وتوفر لعملائها من مختلف محطاتها العالمية مزيداً من خيارات السفر عبر دبي.

وبفضل برنامج التطعيم الناجح وانخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مالطا رسمياً ترحيبها بالسياح القادمين من الدولة منذ مطلع حزيران (يونيو) الحالي. وتشتهر مالطا بشواطئها الجميلة ومواقعها الأثرية المتنوعة، وأصبح الآن بإمكان العملاء في دولة الإمارات السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في البحر الأبيض المتوسط من دون حاجة إلى حجر صحي.

وسوف تعمل الرحلات من وإلى مالطا عبر لارنكا، التي تخدمها طيران الإمارات حالياً بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين: 42 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و386 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 109” مطار دبي الدولي عند الساعة 8 صباحاً، أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وتصل إلى لارنكا عند الساعة 11:10 صباحاً، ثم تغادرها عند الساعة 12:20 ظهراً لتصل إلى مالطا عند الساعة 2:05 بعد الظهر. أما رحلة العودة “ئي كيه 110″، فتقلع من مالطا عند الساعة 3:35 عصراً، وتصل إلى لارنكا عند الساعة 7 مساءً، ثم تغادرها عند الساعة 8:10 مساءً لتصل إلى دبي عند الساعة 1:05 صباح اليوم التالي. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول بسهولة إلى العديد من المدن في أوروبا بموجب اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلة و”إير مالطا”.

ومع تزايد أعداد الوجهات الدولية التي تخفف قيود الدخول، تواصل “طيران الإمارات” توسيع خدماتها لتوفير مزيد من الخيارات والراحة لعملائها، الذين يمكنهم التخطيط للسفر عبر شبكة طيران الإمارات إلى أكثر من 30 مدينة في 20 دولة فتحت أبوابها للسياحة والأعمال من دون الحاجة لحجر صحي. وفي تموز (يوليو) المقبل سيزيد عدد الرحلات التي تسيّرها طيران الإمارات على 280 رحلة أسبوعياً، من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الجزر السياحية من دون تكلفة أو إزعاج الحجر الصحي.

ومنذ استئنافها الأنشطة السياحية بأمان في تموز (يوليو)، حافظت دبي على مكانتها واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء، حيث تواصل استقبال زوارها من رجال الأعمال والسياح الدوليين، وتقدم لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. وكانت دبي أيضاً من أوائل المدن في العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يعد شهادة على شمولية وفعالية تدابير دبي لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.