“طيران الإمارات” تستأنف تشغيل رحلاتها إلى نيس وليون



دبي- تستأنف “طيران الإمارات” رحلاتها من دبي إلى نيس اعتباراً من 2 تموز (يوليو) وإلى ليون اعتباراً من 9 منه. وسوف تشغل في البداية 4 رحلات أسبوعياً إلى كل مدينة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام فرنسا بتسهيل متطلبات دخول الزوار اعتباراً من 9 حزيران (يونيو) الحالي، حيث سترفع القيود على دخول مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين، وسيمكنهم زيارة فرنسا من دون الحاجة لحجر صحي. وسيتمكن عملاء طيران الإمارات من دخول فرنسا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر، وسوف يحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول، وأن يكونوا قد تلقوا لقاح فايزر بيونتيك Pfizer BioNTech أو أسترازينيكا AstraZeneca. كما سيحتاج الملقحون أيضاً إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار PCR-RT لم يمض على إجرائه 72 ساعة، أو نتيجة فحص أجسام مضادة سريع Rapid Antigen لم يمض عليه 48 ساعة.

وتسيّر “طيران الإمارات” حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى باريس، بطائرات الإيرباص A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومنتجاتها المحدثة في جميع الدرجات. ومع تزايد أعداد الوجهات الدولية التي تخفف قيود الدخول، تواصل “طيران الإمارات” توسيع خدماتها لتوفير مزيد من الخيارات والراحة لعملائها، الذين يمكنهم الآن التخطيط للسفر عبر شبكة طيران الإمارات إلى أكثر من 30 مدينة في 19 دولة فتحت أبوابها للسياحة والأعمال من الحاجة لحجر صحي. وتواصل “طيران الإمارات” بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية من دون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.