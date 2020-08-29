شركات وأعمال

“طيران الإمارات” تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بانكوك الثلاثاء

منذ 18 دقيقة
طيران الإمارات

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دبي- أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بانكوك برحلات يومية اعتباراً من 1 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 78 وجهة في مطلع أيلول (سبتمبر)، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا من وإلى العاصمة التايلندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. كما ستصبح بانكوك المدينة الخامسة عشرة في جنوب وجنوب شرق آسيا ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.
وسوف تستخدم طيران الإمارات على خط تايلند طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية. واعتباراً من 1 أيلول (سبتمبر)، سوف تغادر الرحلة “ئي كيه 384” مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 1:50 صباحا وتصل إلى بانكوك في الساعة 11:30 صباحا. أما رحلة العودة “ئي كيه 385″، فتقلع من مطار بانكوك الدولي في الساعة 3:25 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 6:35 صباحا.

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