“طيران الإمارات” تستأنف خدمة الركاب إلى موريشيوس



دبي- أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة موريشيوس برحلتين أسبوعياً اعتباراً من 15 تموز (يوليو) الجاري، وذلك مع إعادة تلك الدولة فتح حدودها تدريجياً أمام السياحة الدولية. كما ستعيد الناقلة تشغيل طائرتها الإيرباص A380 إلى موريشيوس اعتباراً من 1 آب (أغسطس) المقبل لتلبية الطلب. وأصبح بإمكان المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمتاع بعطلة مريحة وآمنة في عدد من المنتجعات المعتمدة بخصوص “كوفيد 19” في الجزيرة.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى موريشيوس يومي الخميس والسبت اعتباراً من 15 تموز (يوليو)، بطائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 1 آب (أغسطس)، ستعيد الناقلة تشغيل طائراتها الإيرباص A380 على هذا الخط. وسوق تغادر الرحلة “ئي كيه 701” دبي عند الساعة 2:35 صباحاً لتصل إلى موريشيوس عند الساعة 9:10 صباحاً. أما رحلة العودة “ئي كيه 704″، فسوف تغادر موريشيوس يومي الجمعة والأحد عند الساعة 11:10 ليلاً، وتصل إلى دبي عند الساعة 5:45 صباح اليوم التالي (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموريشيوس). والحجز متاح حالياً على رحلات موريشيوس على emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات.

وتحظى طائرة الإمارات A380 بشعبية في أوساط المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة، وسوف تواصل الناقلة إعادة تشغيل المزيد منها وفقاً لتنامي الطلب والموافقات التشغيلية. وتخدم طيران الإمارات رحلاتها بهذه الطائرة ذات الطابقين إلى وجهات عدة، بما فيها نيويورك جيه اف كيه وباريس وعمّان والقاهرة وفرانكفورت وموسكو ولوس أنجلوس.

وتعد موريشيوس، بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية وطبيعتها الخلابة، من أكثر الوجهات شعبية لقضاء العطلات، وتجذب المسافرين من الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط.