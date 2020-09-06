“طيران الإمارات” تستأنف رحلاتها إلى عمّان 8 أيلول



دبي- أعلنت شركة طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى عمّان برحلة يومية اعتباراً من 8 سبتمبر (أيلول) الجاري. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة في منطقة والشرق الأوسط إلى 8 مدن، في الوقت الذي تواصل العمل على إعادة تشغيل عملياتها عبر العالم، مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تعمل الرحلات إلى عمّان بطائرات البوينج 777-300ER. واعتبارا من 4 سبتمبر، تغادر الرحلة “ئي كيه 903” مطار دبي الدولي في الساعة 3 عصرا وتصل إلى عمّان في الساعة 4:55 عصراً. وتقلع رحلة العودة “ئي كيه 904” من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 7 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 11 ليلا. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

ويوفر استئناف الرحلات إلى عمان الفرصة أمام عملاء طيران الإمارات للسفر براحة وأمان إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى. ويتعين على المسافرين من وإلى الأردن تلبية متطلبات الوجهة التي يسافرون إليها.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص “كوفيد 19” PCR يعتبر إلزاميا لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.