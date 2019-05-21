طيران الإمارات تشغل طائرة A380 إلى عمان خلال أشهر الصيف

عمان-الغد– أعلنت طيران الإمارات اليوم عن عزمها تشغيل طائرة A380 بين دبي وعمّان في موسم الصيف لتلبية طلب العملاء المتنامي على السفر خلال هذه الفترة. وسوف تخدم الناقلة إحدى رحلاتها اليومية الثلاث (الرحلة ئي كيه 903/904) بين مطاري دبي والملكة علياء الدوليين بطائرة A380 العملاقة، وذلك خلال الفترة من 1 حزيران (يونيو) حتى 26 تشرين الأول(أكتوبر) 2019.

وسوف تصبح هذه المرة الأولى التي تخدم فيها طيران الإمارات رحلات منتظمة بهذا الطراز من الطائرات إلى العاصمة الأردنية. وكانت الناقلة قد شغلت إحدى طائراتها ذات الطابقين في رحلة لمرة واحدة إلى عمّان في أيلول (سبتمبر) 2016، وتقدم عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، بالشكر إلى سلطات الطيران المدني في الأردن، وإلى إدارة مطار الملكة علياء الدولي على إصدار الموافقة بتشغيل الطائرة العملاقة على خط دبي/ عمان.

وقال: “الأردن سوق مهمة لنا، فقد كانت عمّان من أوائل المحطات التي بدأنا خدمتها في السنة الأولى لانطلاق عملياتنا. ويأتي قرارنا تشغيل طائرة A380 بين دبي وعمّان في موسم الصيف في إطار استراتيجيتنا لتلبية نمو الطلب على السفر في مواسم الذروة، كما يرسخ مكانتنا في هذه السوق الرئيسة من خلال توفير تجربة سفر سلسة للعملاء وإتاحة المجال أمامهم لاختبار هذا الطراز من الطائرات والسفر إلى وجهات عالمية عبر دبي”.

وسوف يتمكن المسافرون من عمّان خلال أشهر الصيف من تجربة طائرة الإيرباص A380 عند متابعة سفرهم إلى حوالي 50 وجهة سياحية وتجارية للناقلة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية بما في ذلك بانكوك وسنغافورة وهونج كونج ولندن وباريس وسيدني ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها، مع توقف قصير في دبي.

وتغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 903” مطار دبي الدولي الساعة 2 بعد الظهر، وتصل إلى عمّان الساعة 3:55 عصرا. أما رحلة العودة “ئي كيه 904″، فتقلع من مطار الملكة علياء الدولي الساعة 6 مساءً لتصل إلى مطار دبي الدولي الساعة 10 ليلاً.

وسوف توفر طائرة الإمارات A380 التي ستخدم خط دبي عمّان 517 مقعدا بتوزيع الدرجات الثلاث:14 جناحا خاصا في الدرجة الأولى و76 مقعدا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و427 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية.

ويختبر الركاب تجربة سفر راقية في جميع الدرجات، ومنتجات جوية فريدة تشمل حمّام “الشاور سبا” لركاب الدرجة الأولى، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال حيث يمكنهم الاسترخاء أو التواصل وتكوين صداقات جديدة وتناول أشهى المأكولات والمرطبات على ارتفاع 40 ألف قدم.

ويحظى المسافرون بأقصى درجات العناية والراحة والخدمات التي توفرها طيران الإمارات على أيدي أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودون القادمون من أكثر من 130 جنسية، بمن فيهم أردنيون. كما يختبر الركاب في جميع الدرجات نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4000 قناة حسب الطلب، ويعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة بمختلف اللغات، منها 300 قناة باللغة العربية.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى الأردن منذ السنة الأولى لانطلاق عملياتها قبل 33 عاماً، ونقلت منذ ذلك الحين نحو 5.5 مليون راكب على هذا الخط. والآن، تسير الناقلة ثلاث رحلات يوميا من دون توقف بين عمّان ودبي بطائرات البوينج 777، وتتيح للمسافرين متابعة رحلاتهم بسلاسة من وإلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، التي تغطي حالياً 156 وجهة في 85 دولة عبر القارات الست.

وتشغل طيران الإمارات واحدا من أصغر أساطيل الطائرات عمرا على مستوى صناعة الطيران العالمية، ما يوفر تجربة لا مثيل لها في خدمة العملاء، ومعايير أعلى في السلامة، عدا عن كفاءة أفضل في استهلاك الوقود.