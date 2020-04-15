“طيران الإمارات” تضع عملاءها أولا في سياسات الإعفاء والاسترداد

دبي – أعلنت شركة طيران الإمارات عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء كوفيد- 19 حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم، مؤكدة مرة أخرى أن تضع عملاءها في أولوية اهتماماتها على الدوام.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “تعمل صناعة السفر والطيران وفق قواعد معقدة حول أسعار التذاكر وإعادة الحجز واسترداد الأموال، وتختلف هذه القواعد حسب كل سوق. نحن ندرك أن إدخال العملاء في تفاصيل ذلك قد يكون مربكا ويسبب لهم الإزعاج، خصوصاً في ظل الظروف الحرجة بالتي يشهدها العالم بسبب انتشار كوفيد-19، ونود أن نشكر عملاءنا وشركائنا التجاريين على تفهمهم ودعمهم خلال هذه الفترة التي نعمل فيها على وضع سياسات تضمن احتياجاتهم والمتطلبات التنظيمية على السواء”.

وأضاف عدنان كاظم قائلاً: “نأمل أن يعيد عملاء طيران الإمارات حجز تذاكرهم والسفر معنا في وقت لاحق، ولهذا قمنا بتمديد صلاحية تذاكرهم الحالية حتى عامين ووفرنا أمامهم خيار الحصول على قسيمة سفر واستخدامها مقابل أي من منتجاتنا وخدماتنا. ولن يتكبد العملاء أي رسوم تغيير للحجوزات على التذاكر الصادرة حتى 31 أيار للسفر حتى 31 آب 2020. كما نوفر لهم أيضاً خيار استرجاع قيمة تذاكرهم نقداً، علماً بأن ذلك يستغرق بعض الوقت نظراً للأعداد الكبيرة من الطلبات التي نتعامل معها حالياً”.