طيران الإمارات تضيف 7 مدن أخرى إلى قائمة وجهات الركاب



دبي- أعلنت طيران الإمارات أمس أنها سوف توفر خدمات ركاب منتظمة من سبع مدن أخرى خلال شهر تموز (يوليو) المقبل. والمدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو)، أوساكا (7 يوليو)، ناريتا (8 يوليو)، أثينا (15 يوليو)، لارنكا (15 يوليو)، وروما (15 يوليو).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات إلى 48، لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي بعد الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

والحجوزات متاحة أمام العملاء للسفر بين وجهات في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي، إذا كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول حدود الدولة التي يسافرون إليها. ويمكن الحجز عبر الإنترنت على www.emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. كما يمكن للعملاء الاطلاع على معلومات وافية حول رحلات وخدمات طيران الإمارات الحالية على www.emirates.com/wherewefly

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجانا على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety