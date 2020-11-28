“طيران الإمارات” تعيد فتح صالاتها عبر العالم بدءا من القاهرة



دبي- باشرت “طيران الإمارات” إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية، وبدأت باستقبال العملاء في صالتها بمطار القاهرة الدولي. وسوف يتمكن عملاء الناقلة، في الأسابيع المقبلة، من الاستمتاع بالخدمات المتميزة التي توفرها صالاتها في مطار نيويورك جيه اف كيه ومطار مانشستر الدولي ووجهات أخرى عبر شبكة خطوطها العالمية.

وأدخلت طيران الإمارات تعديلات على الصالات، مع اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها، وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة. وسوف يستبدل البوفيه بخدمة الطلب حسب الاختيار، مع تفعيل قوائم رقمية. كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء، إضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام. وسوف يرتدي جميع العاملين في الصالات أقنعة الوجه والقفازات ومعدات الحماية الشخصية، كما ستُطبق بروتوكولات التباعد الجسدي وتُخفض سعة الجلوس في الصالة إلى النصف. ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى لتقليل احتمالات الإصابة عن طريق اللمس. وكانت طيران الإمارات قد أعادت فنح صالتها في الكونكورس B بمطار دبي الدولي مع إعادة تصميم الخدمات المقدمة وتخصيص منطقة لمسافري الدرجة الأولى. ووفرت الناقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، خدمات تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مطار آمنة وسلسة. ويعد المسار البيومتري المتكامل في مطار دبي الدولي الأحدث ضمن مبادرات طيران الإمارات؛ حيث يتيح للعملاء الانتقال من كاونترات إجراءات السفر إلى بوابة الطائرة من دون تلامس بتكنولوجيا التعرف على الوجه.

وتواصل طيران الإمارات إعادة خدماتها المتميزة تدريجياً بعد مراجعة صارمة وإعادة تصميم دقيقة لضمان صحة وسلامة العملاء والموظفين. فقد أعادت فتح الصالة الجوية وحمّام الشاور سبا على طائراتها الإيرباص A380، كما عادت خدمة الطعام على الطائرات إلى مستواها المتميز مع مراعاة بروتوكولات النظافة الصارمة.

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