“طيران الإمارات” تقدم تغطية تأمينية شاملة للمسافرين على رحلاتها

دبي- أعلنت طيران الإمارات عن مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر. ومن شأن هذه المبادرة، الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر، بالترافق مع تغطية “كوفيد 19” الحالية، إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولي. وتوفر طيران الإمارات هذه التغطية المقدمة عبر “إيه آي جي للسفر AIG Travel” من دون أي تكلفة إضافية لعملائها، وهي مصممة لمنح جميع ركاب طيران الإمارات عرضاً فريداً للسفر براحة بال تامة مع عدم الخشية من أي مخاطر أو متاعب غير متوقعة. ويسري تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر وتغطية “كوفيد 19” تلقائياً على جميع تذاكر طيران الإمارات التي تُشترى اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2020، ويغطي أيضاً المسافرين على رحلات طيران الإمارات التي تشغلها ناقلات أخرى بموجب اتفاقيات الرمز المشترك إذا كان رقم التذكرة يبدأ بـ176.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن سعادته البالغة بتحقيق ريادة جديدة من خلال توفير هذه التغطية التأمينية الشاملة على السفر بالإضافة إلى تغطية “كوفيد 19” الحالية. وقال سموه: “أصبحت طيران الإمارات في يوليو أول ناقلة في العالم تقدم تغطية عالمية مجانية لفيروس “كوفيد 19″، ولقيت مبادرتنا منذ ذلك الحين استجابة مشجعة للغاية في أوساط عملائنا. وقد واصلنا النظر في كيفية تقديم عروض أفضل لعملائنا بدلاً من الاكتفاء بما حققناه”. وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: “نشهد الآن إقبالاً قوياً على السفر في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في موسم عطلة الشتاء حيث يبحث الناس عن بقاع دافئة ووجهات عائلية مثل دبي. وقد أردنا من خلال التغطية الجديدة لمختلف مخاطر السفر أن نمنح عملاءنا مزيداً من الثقة في تخطيط سفرهم هذا الشتاء وامتداداً إلى العام المقبل”.

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