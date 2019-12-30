“طيران الإمارات” تقدم خدمة “تكرم” لعملائها في الأردن

عمان- أعلنت طيران الإمارات أنها ستوفر لركابها في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في سكاي واردز خدمة الاستقبال والمساعدة “تكرم” في الأردن.

وسوف يستمتع نحو 300 مسافر يومياً على رحلات طيران الإمارات من وإلى عمّان بخدمات وإجراءات سلسة في الوصول إلى والمغادرة من مطار الملكة علياء الدولي.

ووقعت طيران الإمارات، مؤخراً، اتفاقية مع شركة “تكرم” لخدمات المطارات؛ المزود الحصري لخدمة الاستقبال والمساعدة في مطار الملكة علياء الدولي، تقدم بموجبها “تكرم” خدمة المسار السريع Fast Track لركاب الناقلة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج “سكاي واردز” الذين يسافرون في الدرجة السياحية، وذلك مع عدم الحاجة إلى الحجز المسبق لهذه الخدمة.

وقع الاتفاقية مدير طيران الإمارات في الأردن محمد لوتاه والرئيس التنفيذي لشركة “تكرم” باسم المحتسب.

وقال محمد لوتاه: “يسر طيران الإمارات أن تتعاون مع “تكرم” لتزويد ركابنا بخدمات أرضية ذات مستوى عالمي، وسوف نواصل توفير مزيد من الخدمات لضمان أفضل تجربة مطار ممكنة لعملائنا في الأردن”.

ومن جانبه، قال باسم المحتسب “نحن سعداء بتقديم خدمات “تكرم” المتنوعة لمسافري طيران الإمارات وعلى مدار الساعة لتسهيل إجراءات السفر ومنحهم تجربة سفر أكثر متعة وسهولة وتلافي الوقوف في طوابير الانتظار وتوفير الوقت والجهد عليهم”.

وتقدم “تكرم” خدمات متميزة للمسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، سواء القادمين أو المغادرين أو ركاب الترانزيت، فضلاً عن توفير خدمة استقبال المسافرين عند الوصول ومساعدتهم على إتمام إجراءات السفر وختم الجوازات والتفتيش الأمني، ونقل الحقائب وتغليفها واستخدام المغادرين صالة رجال الأعمال في المطار. كما توفر سيارات كهربائية لنقل المسافرين بين صالات المطار، ومن البوابات وإليها وسيارات الليموزين، بالإضافة إلى خدمات أخرى.