“طيران الإمارات” تقدم محتوى حصريا لوكلاء السفر على “بوابة الإمارات”



دبي- أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تقدم محتوى غنياً وخدمات حصرية لشركائها من وكلاء السفر على منصتها الخاصة للاتصال المباشر “بوابة الإمارات” Emirates Gateway التي تدعم “قدرات التوزيع الجديدة NDC”، وذلك اعتباراً من 1 تموز (يوليو) 2021. كما ستبدأ في اليوم ذاته بفرض رسوم إضافية على جميع الحجوزات التي تتم عبر أنظمة التوزيع العالمية GDS. ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق بوابة الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، ويمثل تطوراً مهماً في خطط طيران الإمارات لتلبية متطلبات سوق ديناميكية من خلال تزويد الشركاء التجاريين بخيارات اتصال ومنتجات ومزايا مختلفة عبر القنوات. وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: “نعمل على تمكين شركائنا التجاريين من تقديم تجارب أفضل للعملاء، ويسعدنا تقديم المستوى التالي من الميزات والفوائد الحصرية الجديدة لهم على بوابة الإمارات، التي أطلقناها لمعالجة محدودية الأنظمة القديمة المستخدمة حالياً وتوفير مجموعة واسعة من المحتويات والخيارات الإضافية للوكلاء. لقد تلقينا ردوداً إيجابية من شركائنا التجاريين الذين يستخدمون أنظمة التوزيع العالمية GDS. وانطلاقاً من علاقاتنا الراسخة مع جميع اللاعبين في نظام السفر، فإننا سوف نواصل العمل لتعزيز العلاقات التي بنيناها معهم على مر السنين من خلال تقديم قيمة وخدمات رائعة لهم”.

ويمكن لوكالات السفر التي لم تنضم إلى بوابة الإمارات الاستمرار في الوصول إلى المحتوى الخاص بطيران الإمارات من خلال شركاء نظام التوزيع العالمي Amadeus وTravelport وTravelsky وInfini وSirena، إلا أن طيران الإمارات، وللتخفيف من التكلفة المرتفعة التي تتحملها من خلال نظام التوزيع العالمي، سوف تتقاضى اعتباراً من 1 تموز (يوليو) 2021 رسوم توزيع إضافية عن الحجوزات التي تتم عبر GDS تتراوح بين 14 و25 دولاراً أميركياً لكل تذكرة اعتماداً على طول القطاع.