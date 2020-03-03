“طيران الإمارات” تنظم يوما مفتوحا لتوظيف أردنيين

عمّان- تنظم طيران الإمارات يوماً مفتوحاً في عمّان لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان الأردنيين للعمل مضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال اليوم المفتوح الذي تعتزم الناقلة تنظيمه يوم السبت الموافق 7 آذار (مارس) 2020، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، وذلك في فندق عمّان روتانا، شارع بلاك أيريس، عمّان.

ويتضمن اليوم المفتوح عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية. وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقاً، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي. وسيلتحق المرشحون بفريق الخدمات الجوية في طيران الإمارات، الذي يضم عاملين من نحو 130 جنسية، بعد أن يتم تدريبهم وفق المعايير الرفيعة للخدمات الجوية التي تعتمدها الناقلة.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكن حديث مفروش وتغطية طبية كاملة وإجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف.