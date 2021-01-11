طيران الإمارات تواكب تنامي الطلب بتوسيع عملياتها بالأميركتين



دبي- أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل اعتباراً من 1 شباط (فبراير) ودالاس وسان فرانسيسكو اعتباراً من 2 آذار (مارس)، ما سيوفر لعملائها سفراً سلساً عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أميركا الشمالية إلى 10 وجهات، ذلك أن الناقلة سبق أن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة. وستعمل خدمة سان فرانسيسكو بمعدل 4 رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER، بينما ستعمل خدمتا سياتل (أربع رحلات أسبوعياً) ودالاس (ثلاث رحلات أسبوعياً) بطائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و264 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وفي تطور آخر، ستوفر طيران الإمارات لعملائها مزيداً من الخيارات بزيادة عدد رحلاتها إلى كل من نيويورك ولوس أنجلوس وساو باولو. واعتباراً من 1 شباط (فبراير)، ستسير الناقلة رحلتين يومياً إلى نيويورك جيه إف كيه، ورحلة يومية إلى لوس أنجلوس. ويمكن لعملاء طيران الإمارات متابعة سفرهم إلى مدن أميركية أخرى عبر اتفاقيات الرمز المشترك مع طيران جيت بلو وخطوط ألاسكا الجوية.

وفي أميركا الجنوبية، ستشغل طيران الإمارات رحلة أسبوعية خامسة إلى ساو باولو (اعتباراً من 5 شباط (فبراير)، ما سيوفر للعملاء من وإلى البرازيل مزيداً من خيارات السفر عبر شبكة خطوطها الواسعة. كما سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر عبر ساو باولو من وإلى 24 مدينة أخرى في البرازيل من خلال اتفاقية الرمز المشترك مع الناقلة “غول GOL” واتفاقيتي الإنترلاين مع “أزول Azul” و”لاتام LATAM”. وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها بصورة آمنة وتدريجية عبر شبكتها، وتخدم حالياً 114 وجهة في القارات الست.

وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو (تموز)، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فاعلية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.