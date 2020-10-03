“طيران الإمارات” توفر لعملائها بدبي أكشاكا لإنهاء إجراءات السفر

دبي- كشفت طيران الإمارات النقاب عن نظام ذاتي لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. وتتوفر الخدمة حاليا للمسافرين إلى جميع وجهات الناقلة باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والهند وهونج كونج بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

وتضاف الآلات الذاتية الـ16 لتسليم الحقائب والأكشاك الذاتية الثمانية الجديدة إلى كاونترات التي إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو طيران الإمارات، وتساهم في تقليل وقت انتظار العملاء خلال فترات الذروة وتحسين تجربتهم في مطار دبي الدولي. ومن المقرر إضافة مزيد من مرافق الخدمة الذاتية خلال الأشهر المقبلة.

وتتيح الأكشاك للعملاء إنهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدهم وتسليم الحقائب. وعلى الرغم من تواجد موظفي طيران الإمارات لتقديم المساعدة، إلا أن هذه المرافق ذاتية الخدمة بالكامل وتتيح للعملاء المرور عبر المطار والانتقال مباشرة إلى قسم مراقبة جوازات السفر. ويتم تنظيف المرافق وتعقيمها باستمرار، كما تتوفر معقمات اليدين للعملاء.

وتعد هذه الخطوة جزءا من استثمارات طيران الإمارات المتواصلة في المنتجات والخدمات حرصاً منها على توفير تجربة سفر مميزة للعملاء في الأجواء وعلى الأرض. وجرى تطوير هذا الابتكار داخلياً بالتعاون مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ومطارات دبي. وسوف يجري تحديث أكشاك إنهاء إجراءات السفر باستمرار لتوفير ميزات جديدة في المستقبل، بما في ذلك الانتقال إلى تجربة بدون لمس وإتاحة المجال أمام العملاء لتغيير حجوزات السفر بأنفسهم. توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات للسفر في أو حتى 31 مارس (آذار) 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم. ويتمكن العملاء تغيير تاريخ السفر أو تمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء أو تحويل قيمة التذكرة إلى قسيمة سفر يمكن استخدامها كرصيد لشراء منتجات السفر في المستقبل لهم أو لعائلاتهم وأصدقائهم. مزيد من المعلومات هنا.