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طيران الاحتلال ومدفعيته يستهدفان عدة مناطق في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة

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غزة- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالطائرات الحربية والمدفعية عدة مناطق في قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة قذيفتين على موقع شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال، كذلك، قذيفتين صوب أرض في محيط مطار رفح غزة المدمر جنوب القطاع.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على موقع شرق رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال جيش الاحتلال إن القصف جاء ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق . – وكالات

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