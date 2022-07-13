طيران فلاي جوردن تبدأ خط عمان بيروت

هبطت أولى الطائرات التابعة لخطوط فلاي جوردن في العاصمة اللبنانية بيروت معلنة انطلاقه جديده لخط رحلات جديد وتأتي هذه الرحلات ضمن خطط الشركة بتسيير رحلتين اسبوعيا خلال فترة الصيف والتي تعد من أجمل المدن السياحية على شاطئ البحر الابيض المتوسط والتي تتميز بالفنادق والمرافق والخدمات الفندقية والعائلية.

واكد مدير عام شركة فلاي جوردن ابراهيم شاتي أن الرحلة لاقت استحسان السواح الذين أبدوا فرحتهم الكبيرة بهذه التجربة الجديدة والممتعه والتي تتميزت بالسعر القريب لسعر الرحلات البرية بواسطة الباصات وهذا ما يشجع المواطنين للسفر بالطائرة الى بيروت.

كما ان الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة ستسهم في زيادة النشاط السياحي المتبادل بين الأردن ولبنان.

وأضاف ان الشركة سوف تبدأ خلال المرحلة المقبلة عدة وجهات جديدة ملبية لمطالب المسافرين بقضاء أجمل العطلات السیاحیة؛ حیث تم اختیار ھذه المناطق لإعطاء الفرصة للجمیع للاستمتاع باجمل الوجھات السياحيه الجدیدة والتي ستغیر الخریطة السیاحیة للأردنیین وستحمل المسافر الى حیث یرید بأقل الأسعار وأفضل الخدمات. وستقدم للجمیع فرصة الاستمتاع بالطبیعة وروح المغامرة مع ما تقدمه خطوط ”فلاي جوردن“.