طيران فلاي جوردن ترفع رأس مال الشركة بمقدار 7.5 مليون دينار تمهيدا لتحويلها إلى تشغيل منتظمة

صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية طيران فلاي جوردن أمجد المسلماني أن الشركة أعدت الخطة التشغيلية لعام 2022 ومن أهم بنودها رفع رأس مال الشركة بمقدار 7.5 مليون دينار تمهيدا لتحويلها الى رخصة تشغيل منتظم

وأشار المسلماني إلى أن الشركة تملك طائرتين من طيراز (Boeing300 -737) ومرخصين حسب تعليمات هيئة تنظم الطيران المدني وحاصلين على رخصة الطيران(AOC)شهادة التشغيل الجوي والتي تجعل طيراننا مرحبا به في جميع دول العالم.

وأضاف المسلماني بأن طائرات فلاي جوردن تعكس مدى المستوى في الخدمات والراحة وذلك لتعزيز مكانتها في أسواق الطيران في المنطقة حيث تؤهلها لكي تصبح من الشركات المميزه في المنطقة حيث تقدم الشركة اسعار تلبي احتياجات المواطنيين لتليق باسم الاردن وتسويقه سياحيا, وأكدا المسلماني ان الشركة حققت عام 2021 نسبة التزام بمواعيد الاقلاع 91%لعام 2021 وهذا انجازيسجل لشركة أردنية أحدثت نقلة نوعية في مجال النقل الجوي .

وقال المسلماني بان الشعب الاردني يستحق ان نخدمه ونقدم له افضل أساليب الراحة أثناء سفره وأن على المواطن الأردني أن يعلم ويثق بأن الوطن يحتضن شركات رائدة في الخدمات السياحية والنقل الجوي وعلى طليعتها ‘طيران فلاي جوردن ‘.

وأوضح المسلماني انه من ضمن الخطة التشغيلية ايضا لعام 2022 التعاقد على طائرة ثالثة تخدم الخطوط المتوسطة خلال الموسم القادم وعن نية الشركة في حال تم ترخيص مطار ماركا بأنها سوف تنقل عملياتها هناك وتباشر العمل فيه

وشدد المسلماني على أن شركة طيران فلاي جوردن’ تلتزم وبشكل جاد بتطبيق سياستها القائمة على تقديم الخدمة الأفضل والقيمة المضافة للمسافر والتي تتمثل بتأمين السفر للجميع وبأسعار اقتصادية لمسها المواطن والسائح وسيبقى يلمسها بحكم مشاركته برحلات ‘فلاي جوردن’.

وختم المسلماني أن الخطوط الجوية فلاي جوردن أعدت خطة لحملة 2022 خلال الاشهر5- 6و 7 و8 و9 و10 تحمل الكثير من المفاجآت التي تصب على ابناء الوطن والسياح الراغبين بالسفر معها.