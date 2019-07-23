طي خلاف صحفيي الشمال وعمادة “الشؤون في اليرموك”

إربد- الغد- طوت عميدة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتورة أمل نصير صباح، اليوم الثلاثاء، خلافها مع الأسرة الإعلامية في محافظة إربد على خلفية ما فسر أنه اساءة للجسم الإعلامي من خلال الزميل في صحيفة الغد أحمد التميمي.

جاء ذلك خلال لقاء العميدة الدكتورة نصير مع الزميل التميمي صباح اليوم، بحضور الزميل الكاتب الصحفي في صحفية الرأي ناشر موقع السوسنة طايل الضامن.

وأوضحت نصير أن أي سوء فهم مع الجسم الإعلامي في محافظة اربد يندرج في باب احترام الرأي والرأي الآخر، ولا يمكن أن يرقى لمستوى الخلاف الذي يتبعه إجراءات بغيتها وضع تحميل اللوم لطرف على حساب آخر.

وقالت إنها التزمت بقرار رئيس الجامعة تفويض نائبه الدكتور أنيس خصاونة لحل الإشكال الذي وقع بينها وبين احد الصحفيين وتوقعت أن يفضي إلى طي صفحة سوء الفهم لكنها فوجئت بقرار الصحفيين بمقاطعة أنشطة العمادة رغم أن عددا من الصحفيين هم طلبتها سابقا، لكنها تلتمس لهم العذر بذات الوقت احتراما لموقفهم النقابي.

وأكدت نصير تثمينها لتعامل الجسم الإعلامي باعتبار الجامعة مؤسسة وطنية وان أي نقد تجاهها غايته تصويب المسيرة كما الحالة في الإشادة بما تحققه من انجازات، معربة عن أملها بطي هذه الصفحة باعتبار عمادة شؤون الطلبة جزءا من الجامعة الأم وان أنشطتها غاياتها مصلحة الطلبة أولا وأخيرا ولا يمكن أن تدرج بباب شخصنه المواقف.

كما أكدت احترامها للجسم الإعلامي ورموزه في محافظة اربد باعتبار هذه الرموز ممثلة لمؤسسات لطالما انتصرت للوطن بقضاياه كافة ومنها الجسم التعليمي سواء بأكاديمية وطلبته.

ولفتت إلى أن مكالمتها الهاتفية التي جرت مع الزميل التميمي بعد نشره قضية عن الجامعة أسيء فهمها ولم تكن تقصد لا من قريب أو بعيد الإساءة له، إلا أن خانها التعبير ببعض الكلمات.

بدوره رحب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين في إقليم الشمال الدكتور خلف الطاهات بمواقف الدكتورة نصير وتوضيحاتها، لافتا إلى أن هذا الأمر من شانه إزالة أي سوء تفاهم حصل.

وبحسب الطاهات أن الجامعة ومؤسساتها ستبقى موضع احترام وتقدير من الزملاء كافة، لافتا إلى أن أي انتقاد تجاه قرارات تتخذ التعامل معها شانه شان أية ايجابيات تقر على ارض الواقع وان الغاية نهاية المطاف إصلاح المسيرة بما يضمن تقدم مسيرة التعليم العالي عموما والجامعات الأردنية خصوصا.

وأوضح الطاهات أن النقابة لن تتوانى باتخاذ أي إجراءات بحق أي مسؤول يسيء لأي صحفي وخصوصا وان الصحفي يمارسه عمله كما يمارسه أي موظف آخر.

ولفت إلى انه تم وضع مجلس النقابة ورئيس تحرير صحيفة الغد الزميل مكرم الطراونة بصورة طي الخلاف كليا، مثمنا دور مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في مساندتهم للدفاع عن حقوق زملاءهم.

ودعا الطاهات الزملاء الصحفيين إلى مواصلة تغطية نشاطات العمادة كالمعتاد بعد أن تم طي الخلاف كليا.