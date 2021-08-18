ظاظا رئيسا لمجلس إدارة “هيئة الترقيم”

عمان- الغد- قررت هيئة مديري شركة هيئة الترقيم الأردنية اختيار عبدالحكيم ظاظا / عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن،/ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون / رئيسا لهيئة مديري الشركة ولمدة اربع سنوات، والمهندسة الهام ابونجم نائبا للرئيس اعتبارا من شهر آب الحالي.

عبدالحكيم ظاظا أكد ان اختياره لرئاسة هذه الشركة، يأتي تقديرا للقطاع الصناعي ومساهمته الفاعلة ومشاركة القطاعات الاخرى، في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح ظاظا ان شركة هيئة الترقيم الاردنية، مملوكة الى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والشركة عضو في المنظمة العـالميـة GS1 الى جانب (115) هيئات ترقيم من مختلف دول العالم، وتتولى مسؤولية ادارة كافة العمليات المتعلقة بتعريف وترميز السلع، الخدمات والاماكن حسب المواصفات والمعايير العالمية، لغايات تسهيل تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بحركة السلع والخدمات ما بين مختلف الاطراف التجارية، ورفع كفاءة العمل في الانتاج والبيع والتوزيع باستخدام وسائل تكنولوجية من خلال تطبيقات الباركود والتجارة الالكترونية