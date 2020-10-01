ظافر العابدين يكشف موعد عرض الجزء الثاني من “عروس بيروت” – فيديو

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، موعد عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل “عروس بيروت”، عبر أحد المنصات الرقمية، وقناة mbc 4 بعد نجاح الجزء الأول منه.

وأعاد ظافر نشر تغريدة أحد معجبيه الذي كتب تفاصيل عرض الموسم الجديد، وقال: عروس بيروت الجزء الثاني، ابتداءً من السبت 10 أكتوبر، عرض أول وحصري على شاهد vip قبل قناة mbc 4 بيوم.

وبعدها نشر الإعلان التشويقي الأول للموسم الثاني من المسلسل عبر حسابه بموقع تويتر وعلق عليه قائلا: متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة MBC4 أتمنى أن ينال إعجابكم، علما أن المسلسل سيعرض على المنصة الرقمية المشفرة بداية من يوم 10 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.

متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل #عروس_بيروت والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة #MBC4 أتمنى أن ينال إعجابكم. pic.twitter.com/NPRgAYdqrp — Dhafer L'Abidine (@dhaferlabidine) September 30, 2020

وتدور أحداث مسلسل “عروس بيروت” حول شاب يدعى “فارس” يقع في حب شابة جميلة تدعى “ثُريا”، ولكنهما يواجهان العديد من العقبات خلال علاقتهما، بسبب والدتها المتسلطة، التي ترفض العلاقة من الأساس وتحاول محاربتها، وتتسبب في مشاكل كثيرة بينهما، ودفع فارس ثمن تلك العلاقة.

“عروس بيروت” من بطولة كل من ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، ويعد النسخة العربية من المسلسل التركي “عروس إسطنبول”.

ظافر وصل إلى القاهرة مؤخرا لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم “العنكبوت” الذي يجمعه بالنجم أحمد السقا والفنانة منى زكي، وبعدها سيتفرغ للتحضير لمشاركته النجمة نيللي كريم بطولة مسلسل جديد سيعرض في موسم دراما رمضان 2021، وتدور إحداثه في إطار رومانسي حزين، قد يعيد للأذهان أكبر جرعة نكد قدمتها نيللي وكانت مع ظافر أيضا عام 2016 في مسلسل “تحت السيطرة”.

يذكر أن نيللي كريم ألمحت منذ عام لرغبتها في تجديد التعاون مع ظافر العابدين، ونشرت عدة صور لهما أثناء عرض مسلسله الشهير “عروس بيروت” وعلقت عليها قائلة: هرب من “عروس بيروت” ورجع ” لتحت السيطرة “، مع إشارة للحساب الرسمي لظافر الذي فضل إعادة مشاركة الدعابة عبر خاصية الاستوري، تاركا الحساب الرسمي متفرغا للدعاية لدوره بمسلسل عروس بيروت.