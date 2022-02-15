ظاهرة استغلال العمال الفلسطينيين

هآرتس

تالي حروتي تسوفر

عشرات آلاف الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل في إسرائيل، ولا سيما في فرع البناء، يضطرون إلى دفع 2500 شيكل في الشهر بدل وساطة خلافا للقانون، مقابل الحق في العمل. صناعة الاستغلال هذه نتج عنها نحو مليار شيكل في 2021، لكن سلطات القانون في إسرائيل لا تفعل أي شيء ضدها. اللجنة الخاصة للعمال الأجانب، برئاسة عضو الكنيست ابتسام مراعنة (العمل)، ناقشت أول من أمس موضوع الإتجار بتصاريح العمل للفلسطينيين في أعقاب ما تم نشره في “ذي ماركر” مؤخرا. ضمن أمور أخرى، نشر أن الفلسطينيين يضطرون إلى دفع آلاف الشواكل في الشهر، مبلغ يتوزع بين وسيط فلسطيني ومشغل إسرائيلي، الذي هو بشكل عام لا يشغلهم.

في نهاية النقاش الصعب، الذي فيه عبرت مراعنة عن الإحباط إزاء عجز جهات إنفاذ القانون، تقرر إجراء نقاش آخر بعد أسبوعين. أحد أسباب هذا الاستعجال هو اعتراف السلطات بأنها لا تنشغل في تطبيق القانون بهذا الأمر، وفي بعضها قالوا إنهم لا يعرفون عن هذه الظاهرة على الإطلاق.

على سبيل المثال، ممثلون عن “المبادرة لتقليص النزاع”، الذين شاركوا في النقاش قالوا إنهم قدموا شكوى حول الأمر في الشرطة. ولكن ممثلة الشرطة في النقاش قالت إن “هذه الظاهرة لم تعرض عليها حتى الآن”.

ممثلة سلطة السكان والهجرة، المسؤولة عن إنفاذ القانون، قالت في النقاش إن السلطة تقوم بإنفاذ إداري للقانون وليس جنائي، ضد المشغلين الوهميين. وهذا بالأساس يتم عن طريق فحص وثائق مالية من قبل قسم جديد متخصص في هذا الموضوع، وتقوم أيضا بعمليات فحص مبادر إليها لمشغلين. مع ذلك، في تقارير سلطة السكان والهجرة التي عرضت في اللجنة يتبين أنه من بين أكثر من 4 آلاف مشغل اتخذت السلطة إجراءات إنفاذ للقانون ضد 9 فقط في 2021، واثنين من المشغلين في 2020 ومشغل واحد فقط في 2017.

أيضا ممثل إدارة إنفاذ القانون التابع للسلطة، شمعون زغزاغ، اعترف بأنه لا يوجد إنفاذ جنائي للقانون ضد مشغلين وهميين “بسبب نقص الموارد”، قال. “إدارة إنفاذ القانون لا يمكنها مواجهة هذا الأمر وحدها. نحن نطالب بتعاون الشرطة وسلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني.

مراعنة لم توافق على هذه الإجابات الغامضة لسلطة السكان وطلبت الحصول على معلومات دقيقة عن خطة إنفاذ القانون الإدارية والجنائية للسلطة في النقاش الذي تقرر عقده بعد أسبوعين. خلال ذلك، وجهت مراعنة ادعاءات أيضا تجاه منسق أعمال الحكومة في المناطق التابع لوزارة الدفاع. ممثلة مكتب المنسق في النقاش قالت إن طاقم خاص لمعالجة موضوع الاتجار بالتصاريح تم تشكيله الآن وعقد جلسة أولى مع ممثلي الشرطة وسلطة السكان وجهات أخرى.

أحد الحلول التي تم اقتراحها في مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق هو إنشاء موقع في الإنترنت باسم المنسق يحتوي على مخزون من المعلومات كساحة للربط المباشر بين المشغلين والعمال دون وسطاء. ولكن مراعنة قالت إنه حتى بالنسبة لها كعضو في الكنيست لا توجد قدرة على الوصول إلى قاعدة البيانات هذه. حل آخر يشمل تعاونا مع السلطة الفلسطينية، التي حسب أقوالها أغلقت مؤخرا نشاط سبعة من تجار التصاريح وأصدرت 55 أمرا آخر لإغلاق نشاط هؤلاء الوسطاء بناء على معلومات حصلت عليها من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.

اساف اديب، مدير عام جمعية العمال “معا” اقترح تغييرا لنموذج التشغيل، إعطاء “غرين كارد” للعامل الذي يحصل على مصادقة وزارة الدفاع للعمل في إسرائيل، وهكذا لا يكون معتمدا على التصريح من قبل المشغل.

مراعنة طالبت بأن تعرض عليها في الجلسة القادمة خطة فعالة لإنفاذ القانون من قبل سلطة السكان والهجرة مع التأكيد على تعاون حيوي مع الشرطة ومنسق أعمال الحكومة في المناطق.