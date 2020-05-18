ظروف جلسة اتحاد الكرة تكشف لهفة اللاعبين لسماع أنباء سارة فنية ومالية

خالد الخطاطبة

عمان – لم تهدأ اتصالات الكثير من اللاعبين مع بعضهم البعض، ومع بعض المتابعين للشأن الكروي المحلي، للاستفسار عن سير وتفاصيل وأخبار جلسة اتحاد كرة القدم التي عقدت ليلة أمس، واستمرت لساعات طويلة امتدت لتلامس ساعات الفجر.

وعقد نجوم الكرة الأمل على جلسة اتحاد الكرة، لسماع أخبار سارة تتعلق باستئناف التدريبات وتحديد موعد انطلاق منافسات الدوري، قبل أن يعيشوا لحظات عقد الجلسة باجواء متقلبة، بعد أن تضاربت المعلومات التي كانت تصل إليهم، فتارة الحديث عن قرار بالغاء الدوري ، ثم أخبار عن بدء الدوري في شهر اب “أغسطس” المقبل، لتتواصل التسريبات للاعبين، وسط حالة من الترقب التي انتهت بخلود اللاعبين للنوم محملين بمشاعر الاحباط، بعد انتهاء الجلسة، وعدم الخروج بنتائج ايجابية أكيدة تتعلق بموعد ثابت للمنافسات، أو باخبار سارة عن صرف مستحقات الأندية واللاعبين.

اتحاد الكرة خرج ببيان بعد الجلسة، يشير فيه إلى أن اقامة الدوري اعتبارا من شهر أب المقبل، مشرط بموافقة الجهات المعنية، ليستنتج عدد من اللاعبين، بان اتحاد الكرة لا يملك الرغبة الكافية لاقامة الدوري في أب، و يحاول رمي الكرة في ملعب الأندية لتتخذ قرار الألغاء، أو تأجيل الانطلاقة لموعد أخر.

“الغد” تحديدا تلقت الكثير من اتصالات اللاعبين والمدربين، خلال ساعات عقد جلسة الاتحاد، للاستفسار عن معلومات حول نتائج الجلسة، في مشهد يؤكد ترقب اللاعبين والمدربين لموعد ثابت وحاسم بشأن استئناف التدريبات على أقل تقدير،وترقبهم ايضا لاخبار مالية سارة، بعد أن كشف عدد من النجوم أن كورونا واتحاد الكرة تسببا في دفعهم لضنك العيش، بعد انقطاع مواردهم المالية، الأمر الذي تسبب في مشاكل مالية وعائلية.

وخلال استقبال “الغد” لعدد من اتصالات اللاعبين والمدربين، كان واضحا في كلام النجوم لهفتهم لسماع قرار رسمي بعودة التدريبات والمنافسات، ولهفتهم لسماع انفراج في الأزمة المالية.

أحد اللاعبين أعترف أن قرار العودة للمنافسات ليس قرار اتحاد الكرة وحده، وانما بالتشارك مع لجنة الاوبئة، ولكنه أكد أن الاتحاد لو كان راغبا في استئناف الدوري قريبا، لعمل بجد أكثر لاقناع الجهات المعنية باهمية عودة النشاط الكروي للملاعب من خلال التدريبات والمباريات، وبظروف واجراءاءت وقائية تضمن سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين.

أحد المدربين كان يتصل كل نصف ساعة، لمعرفة فيما اذا رشح معلومات عن اجتماع الاتحاد، وظل يجاهد في السهر أملا في سماع أخبار سارة، قبل أن يخلد للنوم مصدوما وحزينا لعدم اتضاح الرؤيا حتى مع انتهاء هذا الاجتماع المرتقب.

لاعب أخر اتصل قبيل الفجر بقليل، ليتأكد فيما اذا كانت الاخبار التي رشحت له صحيحة، والمتعلقة باستئناف مشروط للدوري اعتبارا من شهر أب، ليتم تأكيد الخبر، ما ضرب معنويات هذا اللاعب الذي كان يتوقع صدور قرار يحدد فيه اتحاد الكرة بشكل رسمي موعد المنافسات والتدريبات، لا سيما وأن اللاعبين والمدربين صبروا وعانوا كثيرا خلال الاشهر الماضية، بسبب توقف المنافسات والتدريبات، ما تسبب في ضرب جاهزيتهم الفنية، وأوضاعهم المالية، وتدمير معنوياتهم التي وصلت إلى حد الحاجة لطبيب نفسي في المرحلة المقبلة وفق حديث أحد اللاعبين.

khaledkhatatbeh@alghad.jo