عمان- الغد- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ان النظام الكهربائي سجل ظهر اليوم الاحد، 2960 ميجاواط فيما بلغ الحمل الأقصى مساء امس مع دخول الموجة الحارة 3040 ميجاواط، مهيبة بالمواطنين ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتجنب ارتفاع الاحمال، والزيادة على قيمة فاتورة الكهرباء.

وحثت الهيئة في بيان اليوم، شركات القطاع على رفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة التي تشهدها المملكة حالياً، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو اتصالات ترد إليها.

وأهابت الهيئة بالمواطنين ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية تجنبا لارتفاع الأحمال وزيادة فاتورة الكهرباء من خلال استخدام وسائل التبريد الأقل كلفة والأجهزة الموفرة للطاقة وضبط منظم حرارة المكيف على درجة 24، والتأكد من إطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وفي الأماكن غير المشغولة.

ودعت الهيئة المواطنين للاتصال بالهيئة للإبلاغ عن اية اعطال او استفسارات من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة النظام الكهربائي والتنسيق مع الشركات العاملة بالقطاع للتعامل الفوري مع اية اعطال على الشبكات واصلاحها بالسرعة الممكنة.

يذكر ان المملكة سجلت يوم 27 تموز الماضي اعلى حمل صيفي خلال الموسم الحالي وبلغ 3450 ميجاواط، وسط توقعات بارتفاع الحمل خلال الموجة.