ظهير اليونايتد في طريقه للانتقال الى اشبيلية

اقترب اليكس ​تيليس​ ظهير مانشستر يونايتد، من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في اوروبا، عن وصل إشبيلية مع مانشستر يونايتد لاتفاق بشأن انتقال اللاعب لصفوف النادي الاندلسي على سبيل الإعارة.

وأضاف أن الإعارة ستكون لمدة موسم واحد حتى عام 2023، دون وجود بند يتيح للفريق الإسباني شراءه بصورة نهائية.

وشارك تيليس في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وحيدا في دوري أبطال أوروبا وصنع 4 أخرى.