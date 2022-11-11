عائد من الموت.. شاب يفاجئ أسرته بعد دفنه بشهر

تعرضت أسرة مصرية لموقف لا يتكرر كثيراً، إذ تخللها مظاهر فرحة مختلطة بالحزن وتغلفهما دهشة مما تنظره العين ولا يصدقه العقل، فهل سبق أن عاد متوفَّى مرة أخرى إلى الحياة؟

في مطلع صباح يوم، فوجئ أفرد أسرة بقرية منيل العروس التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بعودة ابنها الشاب «محمد» الذي سبق أن تسلمت جثمانه قبل شهر ودفنه، ظناً منها بأنه تُوفّي في حادث، فإذا بالابن يطرق باب المنزل وسط حالة ذهول في موقف يحبس أنفاس الجميع.

وكشفت الأسرة أن محمد اختفى لشهور وتلقت إخطاراً بوفاته في حادث سير بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، فتسلمت جثمانه ودفنته في مقابر العائلة.

وأضافت أن أفراد العائلة أصيبوا بالصدمة والذهول والفرحة في آن عندما ظهر محمد أمامهم، غير أنهم تساءلوا عن هوية صاحب الجثة التي تم دفنها منذ شهر، خاصة أن الملامح متشابهة تماماً ولا يمكن التفريق بينهما.

وطالبت السلطات بالبحث عن هوية صاحب الجثة المدفونة وإجراء تحليل الحمض النووي. وكالات