عائلات تبحث عن الاستقرار بعيدا عن صخب المدينة

تغريد السعايدة

عمان- بعد ما يزيد على خمسة وعشرين عاماً من العيش في المدينة والتنقل بين ضواحيها بحثاً عن بيت يناسب العائلة مع ازدياد عددها، يعتزم رب الأسرة سامي عوض بناء بيت للعائلة في القرية التي خرج منها لسنوات طويلة، بسبب ظروف عمله وزوجته. والآن وجد بالقرية و”حواكيرها” ملاذاً وهروباً من ضوضاء مدينة لم تنسه تفاصيل وذكريات الطفولة في القرية.

وعلى مر الوقت، تحدث الكثير من التنقلات المختلفة بين القرية والمدينة، ولكن يبقى البحث عن الهدوء والسكون الذي تشهده القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، مطلبا للكثيرين، خاصة ممن اعتادوا حياة البساطة، ولهم فيها قصص من السكينة التي تطبعها القرية على ساكنيها، على الرغم من تذبذبها بين الحين والآخر، بسبب التطور الذي طال كل الأماكن حتى وإن كانت قرى نائية.

ولكن، يرى عوض أن الحياة في المدينة وتنقله خلال السنوات الماضية، صقل الكثير من جوانب حياته، سواء العلمية أو الاجتماعية، إلا أنه الآن وهو على أعتاب الستين من عمره، ارتأى العودة إلى القرية التي كان يقطنها مع عائلته، حيث تعمد شراء “قطعة أرض” وإقامة مسكن متواضع عليها تحيط به حديقة صغيرة، و”حاكورة” قد يرى نفسه مستعداً لزراعتها ببعض الأشتال، وهو أمر يساعده على التخلص من التوتر الذي تتسبب به المدينة.

خبير التراث الأردني نايف النوايسة الذي تناول الكثير من الجوانب الاجتماعية والمعيشية في مختلف مناطق القرى والبادية والمدن في دراسته التراثية، يرى أن ما تلجأ إليه عائلات بالعودة لحياة القرى، هو وضع طبيعي تتعرض له مختلف المجتمعات في معظم المناطق، حيث تحدث مواسم “الهجرة للقرية” كما يمكن تسميتها، بحثاً عن أجواء أقل صخباً والابتعاد عن تلك البيوت المتقاربة و”العمارات السكنية” التي قد تخلو من علاقات اجتماعية وأسرية.

ويبين النوايسة أن البشر بطبيعتهم لديهم دائماً حنين للماضي وللذكريات، وهي الفترة التي يعيشها الشخص في قريته أو البادية التي خرج منها، إذ إن غالبية سكان المدن من الأردنيين هم في الأصل كانوا يعيشون في قرى بالقرب من أقاربهم وعائلاتهم الكبيرة والممتدة، وهذا الحنين قد يدفع كثيرين منهم لهاجس العودة إلى هذه الطبيعة “الخام” التي لم تؤثر فيها الكثير من تطورات المدينة، التي تتزايد في تطورها بالتزامن مع التطور التكنولوجي الذي ألقى بظلاله على جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية والأسرية في الوقت ذاته.

“احذر من بعض طباع المدينة وصفاتها المتوحشة، حافظ على القرية في داخلك”.. هذه المقولة يطبقها محمد أبوعليا بعد سنوات طويلة في العمل في عمان، والتنقل بين الأردن وإحدى دول الخليج، إذ لم يجد منأى عن استقراره في بيت ريفي ذي إطلالة جميلة يقضي فيه أيامه برفقة عائلته وأبنائه المتزوجين الذين يزورونه بين الحين والآخر عند عودتهم إلى أرض الوطن، ليرى أن المكان الذي يمكن أو يوفر له الراحة والهدوء هو العيش في قريته التي تركها منذ عقود، ليعود للتواصل مع أقاربه وأصدقائه الذين أمسوا اليوم “أجدادا” محاولا استعادة تلك الذكريات الجميلة معهم.

محمد لا ينكر الأثر الكبير الذي وجده في حياته العملية في المدينة والسفر والتنقل بين الدول، ولكن يجد أن الراحة والاستجمام والهدوء لا يمكن إيجادها إلا في القرية التي عاش فيها طفولته، حتى وإن حدث تطور في تلك القرى تبقى مع مرور الزمن المكان الذي يفضله الجميع، حتى وإن كان لزيارات متتالية إن لم يكن استقرارا تاما.

ووفق النوايسة، فإن هؤلاء الأشخاص فضلوا التوجه للقرية أو المناطق البعيدة من أجل الالتفاف حول أقاربهم وعائلاتهم، والانتقال للقرية بشكل أسبوعي، ليختار البعض منهم في النهاية الاستقرار وسط الأهل، والأقارب والأصدقاء، وترسيخ عادات وتقاليد العائلة لدى الأبناء.

ويصف النوايسة أن الكثيرين يفضلون العمل في المدينة ليوفروا مبلغاً ماليا يساعدهم على بناء “بيت العمر”، كما يطلقون عليه عادةً، بطريقة تساعدهم على تغيير المشهد البصري، والعيش مع “وجوه مألوفة لديهم اختبروا معها أيام الطفولة والمراهقة وسنوات الدراسة التي تحمل حنينا وذكريات جميلة تبقى في الذاكرة”.

ويعتقد النوايسة أن الحنين الدائم للوالدين وبيتهم الكبير قد يكون كذلك دافعاً للعائلات الصغيرة التي عاشت في المدينة إلى وضع مخططات مستقبلية للعودة للعيش في القرية بعد مرور سنوات أو بعد التقاعد من العمل في المدينة، كما يرى النوايسة أنها قد تكون سبباً في التخفيف من الضغط العمراني في ضواحي المدن المكتظة.

وفي الوقت ذاته، يرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، أن الهجرة المعاكسة والخروج من المدن واختيار القرى والأرياف تعد ظاهرة مجتمعية موجودة في كل العالم، لكن “أعتقد أن الأردن بعيد نوعا ما عن هذه الظاهرة لأن الخدمات وفرص العمل متوفرة بالمدن الرئيسية وتحديدا بالعاصمة عمان”، لذا فإن سكان المدن، ونسبة كبيرة منهم من أبناء القرى، أتوا إليها بحثا عن فرص العمل، وطبيعة الخدمات المقدمة، والبحث عن مستقبل أفضل لهم وأولادهم.

ووفق جريبيع، فإن حقيقة العودة من المدن إلى القرى لها احتمالان وليس السبب الرئيسي فقط هو العودة الى المكان الهادئ، إنما أيضا الهروب من الغلاء المعيشي بالمدن الرئيسية، فإذا ما تم مقارنة دخل الفرد وكم يحتاج حتى يعيش حياة مستقرة في المدينة مثلا، فإن المبلغ المالي ذاته قد يقدم له مستوى حياة أفضل في الأرياف.

ولكن هناك ظاهرة في كل العالم تشكل فجوة معاكسة وهي لكبار السن، وحسب سن التقاعد، تبين أن غالبية الناس في المدن تعود إلى جذورها في القرى والأرياف إلى الهدوء وبعيدا عن ضجيج الحياة الموجود في المدن الرئيسية، وبعيدا عن كل هذا الإزعاج، وبحسب جريبيع، دائما الهجرة من الأرياف إلى المدن تكون لتحسين الحياة الاقتصادية وبحثا عن حياة وفرص أفضل، أما الهجرة المعاكسة فغالبا تكون من كبار السن بحثا عن الراحة والبساطة والهدوء بعد انتهاء رحلة العمل والوصل إلى سن التقاعد.

ولكن يرى جريبيع أنه دائما ما يكون هناك تغير يظهر عبر الهجرة التي تأتي من الأرياف الى المدن، حيث يظهر تغير في أنماط الحياة في المدن الرئيسية، لأن كل شخص يرحل من مكان إلى آخر يحمل معه مجموعة من العادات والتقاليد التي تربى عليها، وبالتالي يصبح هناك مزيج جديد أتى به من القرى وبين ما سيتعلمه في المدينة، ولكن هناك دائما عادات راسخة تماما في ذهن الشخص مهما كان ومهما ترحل، بمعنى آخر “نحن أبناء الريف وأبناء القرى انتقلنا بعاداتنا وتقاليدنا وسلوكياتنا إلى المدينة”.

بيد أن العادات والتقاليد تبقى أصيلة، وفق جريبيع، وإذا نظرنا إلى كل أسرة أردنية أتت من القرية أو الريف وسكنت في المدن، فهي داخل بيتها ومسكنها الصغير تتعامل بعاداتها وتقاليدها وثقافتها، ويكون هناك تواصل بالجذور. والبقاء على التماس بالعادات والتقاليد، بالتالي إقامة أهل القرية بالمدينة من أجل العمل فقط، وليس اكتساب ثقافات جديدة، على حد تعبير جريبيع.