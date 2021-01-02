عائلات تودع العام 2020 بأعباء وهموم معيشية تثقل كاهلها!

منى أبوحمور

عمان- ندوبا موجعة يخلفها العام 2020، مع معاناة أسر من متاعب اقتصادية واجتماعية ونفسية وكلف جديدة فرضتها عليها جائحة كورونا، لتلقي بظلالها السلبية على تأمين الاحتياجات والمستلزمات الأساسية.

خوف وقلق على تأمين لقمة العيش وماذا ينتظر العائلات بعد في العام الجديد بعد أن أخرجت جائحة كورونا الأسرة من العام 2020، مثقلة بالديون والإلتزامات التي لم تتمكن من إيفائها، في حين ستدخل عائلات أخرى عامها الجديد وقد فقدت مصدر دخلها.

لم تكن جائحة كورونا رحيمة بالأسر رقيقة الحال التي جاءت الجائحة بمشاكلها الاقتصادية لتزيد من معاناتها بعد أن فقد عدد كبير منهم أعمالهم ومصدر رزقهم الوحيد.

وتقدر وزارة العمل أعداد الذين تم فصلهم من أعمالهم منذ مارس (آذار) الماضي وحتى شهرتشرين الثاني(نوفمبر) الماضي بحوالي 8300 عامل من مختلف المنشآت، وقد ارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى

23 % خلال الربع الثاني من العام الحالي فيما يرجح أن تواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب التحديات الناتجة عن أزمة كورونا.

مخاوف كبيرة تشغل بال الكثير من الأسر التي تدخل العام الجديد بقلق كبير حول قدرتها على تأمين قوت أبنائها أو القدرة على شراء المحروقات التي تقي أبناءهم برد الشتاء القارص.

خليل محمد واحد من ضمن مئات الموظفين الذين خسروا أعمالهم بسبب جائحة كورونا وها هو العام الجديد يدخل والحال كما هو عليه، الأمر الذي يضعه وأسرته في مهب الريح.

ما يقلق خليل هو الالتزامات الشهرية والديون التي تراكمت عليه منذ العام الماضي بعد أن فقد دخله الشهري، ما يجعله يعيش الخوف مجددا مع بداية العام الجديد والإعلان عن سلالات جديدة لفيروس كورونا.

في حين تقف الكثير من الأسر مكتوفة الأيدي أمام استحقاقات المدارس وفواتير الكهرباء والماء وإيجار البيوت المتراكمة والمستقبل المجهول ومصير حياتهم الذي بات مرتبطا مع تطورات الحالة لفيروس كورونا في الوقت الذي يعاني العالم أجمع أزمات اقتصادية متتالية.

ويشير المختص بعلم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش الى أن تداعيات أزمة كورونا ربما تظهر أكثر في العام 2021 وستشعر الأسر والأفراد بذلك بسبب ما تعرضت له تراجع في الدخل او توقف الانشطة والأعمال وحتى في مصادر الدخل الإضافية من الأعمال الأخرى.

ويضيف عايش:عندما تتحمل الأسر النتائج المترتبة من مواجهة كورونا، وهي نتائج مستمرة في العام 2021 ستتضاعف عليها أعباء فوق الأعباء التي تحملتها، خصوصا مع تغير سلم الاولويات والكلف الاضافية التي أصبحت تتحملها الأسر، خصوصا في مجال المواجهة الصحية مع كورونا.

ويبين عايش أن وسائل إنجاز الأعمال تغيرت، ونتحدث هنا عن العمل عن بعد وعن التعلم عن بعد وما يترتب عنها من كلف إضافية تتحملها الأسر بتوفير بيئة تعليمية في المنازل، خصوصا عندما يكون لدى الأسرة أكثر من طفل في المدرسة في مستويات تعليمية مختلفة ما يستدعي شراء أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية جديدة لمواجهة التعلم عن بعد وهي كلف لم تكن محسوبة.

هناك الكثير من الإنفاق على متطلبات لم تكن محسوبة من قبل، بحسب عايش جاءت على حساب تراكم سداد كلف أخرى، وبالتالي فإن الأسرة الأردنية ستكون في العام 2021 محملة بأعباء إضافية وكلف مع تغير سلم الأولويات وزيادة الإنفاق في مجالات لم تكن محسوبة، إضافة إلى استمرار هذه المواجهة، خاصة أن الفيروس مازال موجودا ومنتشرا وهناك سلالات جديدة ما يعني أن من كان ينتظر العودة إلى العمل او الحصول على دخله كاملا ربما سيكون هذا الامر أكثر صعوبة، وبالتالي فهذه الأمور كلها تضغط على الأسر بشكل كبير.

ويستدعي الحال، بحسب عايش مزيدا من التدخل الحكومي فيما يتعلق بالحماية المعيشية بما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية ويتطلب حزما تحفيزية وإضافية لحماية القطاعات الاقتصادية والأفراد والمؤسسات والأسر.

“سندخل العام 2012 مع نتائج مواجهة ثقيلة مع الفيروس على مستوى الدخل والإنفاق” يقول عايش، وعلى مستوى التغيير في مستويات الإنفاق ودخول أولويات جديدة لم تكن محسوبة لدى الأسر، كذلك على مستوى التكيف مع كورونا، وستتواصل الكلف المترتبة للعام 2021 وربما تمتد لأعوام.

ويؤكد عايش ضرورة إعادة النظر المنظومة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة لكي تستوعب هذه التغيرات ولتسمح للناس أسرا وأفرادا أن يحظوا بحياة أقرب إلى الطبيعية ويتم ذلك بتوازنات جديدة تُأخذ بعين الاعتبار ونحن نفكر بالدخول للعام الجديد.

الأسر والأفراد، عاشت تحت وطأة التغيير إجباريا في العام 2020 ولكن هل سيكون بامكانهم العيش بذات الظروف وربما أصعب في العام 2021؟!

إلى ذلك، فقد أفرزت جائحة كورونا زمنا خاصا له علاماته المميزة وتضاريسه ومناخه المختلف بحسب الاستشاري النفسي والتربوي الدكتورموسى مطارنة، أهم ملامحه الأضرار الاقتصادية التي تأثرت بها الأسرة خلال العام 2020، فكثيرون دخلوا العام الجديد وهم يحملون أوزار العام الماضي.

الأزمات الاقتصادية التي أفرزتها كورونا بحسب مطارنة، ستفرز نتائج اجتماعية كبيرة جدا وستخلق في المجتمع أزمة، إذ لن يتمكن رب الأسرة من دفع الالتزامات المستحقة عليه من إيجار بيت وكهرباء وماء وغيرها من النفقات.

ويلفت مطارنة إلى أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، سواء من خلال بقاء الكثيرين دون عمل، او الاستمرار باقتطاعات على الرواتب سيحمل الأسر أعباء مالية كبيرة ما لم يجد رب الأسرة مصدرا جديدا للدخل وبالتالي سيتأزم المجتمع.

“كورونا خلقت أزمة اجتماعية ونفسية كبيرة”، حيث ولدت ضغطا نفسيا كبيرا داخل الإنسان، واغلقت نوافذ الأمل والتفاؤل واصبح الانسان يعيش في داخله يأس وضغط نفسي شديد يسبب القلق والتوتر والإحساس بالألم وهذا بحد ذاته ينعكس بأمراض عضوية.

أما الجانب الآخر بحسب مطارنة فإن هذه الأزمات تولد عنفا عصبيا لدى الأشخاص، لانه يجد نفسه بلا مكسب مادي وغير قادر على الوفاء بالتزاماته المادية ما يعزز داخل الأسرة العنف ويولد حالة من الاكتئاب التي قد تدفع إلى الانتحار.

ويشدد مطارنة على ايجاد حلول تشارك فيها الدولة لايجاد شبكة حماية اجتماعية للأسر رقيقة الحال وفاقدي الدخل وإلا ستكون النتائج وخيمة على الأسرة والمجتمع.