عائلة أبو محمد تعيش في بطن جبل ومخالب الفقر تنهش أطفالها – فيديو

حنان الكسواني

الأغوار الشمالية – في مكان ما بين جبال أبو سيدو المرتفعة القريبة من منطقة الكريمة، وهربا من الفقر المدقع، تأوي عائلة أبو محمد التي تعجز عن توفير قوت أولادها الأربعة الصغار، بعد أن أصيب معيلها الوحيد بأمراض مزمنة، فصلته عن الواقع والأحلام.

لم يكن من السهل الوصول إلى منزل أبو محمد. طريقه جبلية متعرجة وطينية وتقع على حافة جبل عميق تشعر أنك محاصر من مياه الوادي إن فاضت وحجارة جبلية تداهمهم بلا استئذان، ورياح “غورانية” عاتية وجافة تحطم حجارة منزل شيد في العراء “طوبة فوق طوبة” وبلا أعمدة.

يوميا يجر أبو محمد أذيال الخيبة، فيعود لمنزل يشبه القبو حاملا هموم الدنيا على كتفية كـ “جبال الأغوار ووديانها التي تجود عليهم من خيرات الله بأطباق الخبيزة والهندبة والحويرنة التي يعتبرها البعض “لحم الفقراء”.

يواجه الثلاثيني أبو محمد عجزا صحيا قدّرت اللجان الطبية اللوائية نسبته بـ 80 %، وشددت في تقاريرها الرسمية على “أن إعاقته دائمة وغير قادر على العمل، وبحاجة الى علاج مدى الحياة، كونه يعاني من ارتفاع توتر شرياني، وربو قصبي، إضافة الى مرض نفسي واكتئاب وقلق”.

يتعاطف بعض المحسنين مع وضع الأسرة، حسب قول الزوجة لـ “الغد” التي باتت تجمع بصمت بضعة دنانير من هنا وهناك ثمنا لأرغفة من الخبز وبعض السكر، لإسكات صرخات أطفال جياع فتبلل لهم الخبز الجاف بكأس من الشاي والسكر، وتناجي ربها يوميا بأن “يشفي زوجها ويخفف عنها الألم ويمنح عيالها الصحة”.



يجد أطفالها مساحة طينية أمام منزلهم ملاذا لهم، يلعبون ويلهون بها، وأحيانا يمارسون طقوسهم الطفولية البريئة بصيد حشرات زاحفة تغزو أرضية غرفتهم الوحيدة ذات الجدران المتصدعة، فيما الأفاعي والعقارب السامة تنتفض حولهم في فصل الصيف تتلذذ على لدغ أجسام بشرية تعتقد أنها تجد السلام في غرفتها.

ينتعل أطفال أم محمد ما يشبه الأحذية، أو يسيرون حفاة، لا أحد يعرف أن حلمهم الوحيد هو مصروف الجيب عند ذهابهم إلى المدرسة، في الوقت ذاته يهرول أبو محمد لشراء خضار شبه تالف (البرارة) مع بضع بيضات معروضة تحت أشعة الشمس لرخص ثمنها.

ألعابهم ليست كأي ألعاب طفولية، ابنهم ابراهيم (6 اعوام) الذي يحلم بسيارة بلاستيكية يلهو بها، بدأ يحقق حلمه بصناعة سيارته الخاصة من اغطية علب المشروبات الغازية يتوسطها مسمار صلب ومقود طويل من سلك حديدي ليستمتع بقيادتها.

لم يتمكن الطفل ابراهيم من الذهاب الى المدرسة التي تبعد عن منزله عشرات الأمتار فقط، لكنه اكتفى بأن يسترق السمع لدقات جرس الطابور الصباحي وأصوات الطلبة وصرخاتهم في الساحة على أمل أن يتمكن والده يوما ما من ان يشتري له حقيبة وزيا مدرسيا العام المقبل.

أما البنت البكر آيات (12 عاما) فحلمها أن تذهب للمدرسة وبيدها مصروف يومي تشتري به أمام زميلاتها وأن ترتدي ملابس غير مهترئة وأن تتذوق طعم الدجاج أو اللحم والمرقة، فهذا الغذاء “البروتيني” قد يساعدها على التركيز في دراستها.

ومع كل منخفض جوي، يعبر أبو محمد عن مخاوفه من مياه تدلف من جدران وسقف منزله، وبرد قارس يتسرب إلى عظام أطفاله الهشة، وأنفاس بالكاد تلتقط ما يكفيها من اكسجين اختلط بالدخان المنبعث من موقد حديدي (لجن) يلتفون حوله قبل النوم لعلهم يدفئون أجسامهم في غرفة أشبه بـ “الزنزانة المعتمة”.

هذا المشهد يتكرر كل شتاء. حتى مياهه رغم أنها نعمة على البشر لكنها تصبح نقمة على أسرة ابو محمد، بحسب قوله لـ “الغد” خاصة عندما تتسرب المياه الآسنة الى بيتهم فيغرقون ويغرق فراشهم البالي الملتصق بأرضية منزل بعضها اسمنتي ومعظمها من الحصى والتراب، ودورة مياه شبه مكرهة صحية، في العراء بابها مغطى بستار يتأرجح مع كل هبة ريح.

وما أن ينقشع فصل الشتاء بقساوته تاركا تلك الأسرة بحالها، تبدأ معاناتها في فصل الصيف الشديد. فطعامهم -إن وجد – وبعض أدويتهم تفسدها الشمس الحارقة، فاضطر أبو محمد لشراء ثلاجة بالتقسيط المريح بكفالة “راتب” خصصه صندوق المعونة الوطنية لأسرته يبلغ 98 دينارا شهريا.

يزين مطبخ أبو محمد الصغير رفوف حديدية صدئة كل ما فيها أواني المنيوم قديمة تنتظر الطعام، وصحون مكسرة وعلب فارغة من أي “مونة”، ما عدا بقايا شاي وسكر وزيت للقلي.

عائلة ابو محمد واحدة من 500 أسرة تنهشها مخالب الفقر في الأغوار الشمالية فيما تنتظر 700 اسرة بفارغ الصبر صيانة منازلهم قبل ان يتشردوا، بحسب رئيس ومؤسس مبادرة شباب ضد الفقر في الأغوار خالد العربي.

يقول العربي لـ “الغد” ما تزال “الحكومة مصرة على الانعزال عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأغوار في ظل وجود مشاريع ريادية محدودة لن تساهم وحدها في حل مشكلتي الفقر والبطالة”. أما أغلب نواب المنطقة، أبناء هذا البلد، “فهم لا يحتاجون إلى وثائق لتذكرهم بأماكن سكن الأسر العفيفة وأسباب عوزهم”، مستدركا “كل خطاباتهم النيابية حبر على ورق فقد باتوا عاجزين عن حمايتنا والدفاع عن حقوقنا”.

تنتظر أسرة أبو محمد حالها كحال آلاف الأسر العفيفة قدوم شهر رمضان الفضيل وعيد الأضحى المبارك حتى تنعش ذاكرة المسؤولين والناس بوجود أطفال يمسحون دموعهم ليلا وهم جياع. نيام بلا مأوى، ورضع يرتشفون حليب أمهاتهم ليبقوا على قيد الحياة.