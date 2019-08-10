عائلة أردنية تروي لـ”الغد” تفاصيل الاعتداء عليها في طابا

نادين النمري

عمان- روت عائلة أردنية قالت إنها تعرضت لاعتداء في إحدى فنادق مدينة طابا المصرية قبل نحو يومين، تفاصيل الحادثة، وأكدت لـ”الغد” تمسكها بحقها مقابل الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بها.

وقال رب الأسرة نعيم حداد، لـ”الغد” إن عائلته المكونة من 11 شخصا ذهبت إلى طابا لقضاء عدة أيام، لكن عند وصول الفندق تبين لهم أن بعض الخدمات لم تكن بالمستوى المطلوب وتقدموا لإدارة الفندق بملاحظات حول ذلك.

وأكد رب الأسرة أن شاشة التلفاز في إحدى غرف العائلة كانت معطلة ولم يكترثوا لها لانهم في إجازة ولا يعنيهم استخدام التلفزيون، إلا أن الأسرة وعند مغادرتها الفندق طلب منهم دفع ثمن الشاشة، وقالوا إنها تعرضت لكسر ويجب عليهم تحمل ثمنها.

ووقعت مشادة بين العائلة وإدارة الفندق التي رفض استدعاء الشرطة السياحية للتحقيق، وبينما باشر أحد الأبناء تصوير معاملة الفندق لهم، قام موظفو وعمال الفندق بسحبه إلى غرفة وصعقه باستخدام “صاعق كهربائي”، وعند تدخل الأب تعرض للضرب وأصيب بجرح قطعي في رأسه.

وفي وقت لاحق حضر الجيش المصري إلى الموقع وأكد رفضه تصرف الفندق وطريقة تعامله مع العائلة، وأنه سيتخذ إجراءات بحقه، فيما أشادت العائلة الأردنية بموقف وزارة الخارجية الأردنية، وشركة السياحة الأردنية، والجيش المصري.

وكان الخارجية أصدرت أنس بيانا بشأن الحادثة قالت فيه إن موضوع الأسرة الأردنية في طابا متابع قبل السفارة ومركز العمليات وتم وتقديم المساعدة وأنهاء المشكلة. علما أن الموضوع كما أفادت به الشرطة المصرية ليست حالة اعتداء وانما خلاف على شاشة مكسورة في الفندق وكان الفندق ينوي تغريمهم سعر الشاشة مما أدى إلى مشادة كلامية بينهم.