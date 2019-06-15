عائلة “الطفل المعنف”: البعض استغل فيديو قديم من أجل الفتنة ونطالب بمعاقبته

عمان-الغد- أصدرت عشيرة آل حميدان بني مصطفى بيانا مساء السبت، توضح فيه قصة الطفل الذي ظهر في فيديو صادم وهو يتعرض للضرب من قبل خاله.

وجاء في البيان، أنّ “خال الطفل وبالإيعاز من أب وأم الطفل قام بضربه بطريقة كما وصفها الجميع بالوحشية، واستغله البعض من أجل البلبلة والفتنة”.

وأشار البيان إلى أنّ “هذا الفيديو قديم تم استغلاله من قبل البعض بطريقه كيدية ومقصودة”، موضحًا أن والده المتوفى ووالدته أيضًا طلبا من خاله ضربة لأسباب تأديبية.

وكانت إدارة حماية الأسرة قد حركت شكوى بالحق العام على المعتدي على الطفل الذي ظهر في فيديو صادم وهو يتعرض للضرب والإهانة.

وبحسب مصدر أمني فإن الشخص المعنف تم ضبطه بعد أن قام بتسليم نفسه عصر اليوم لمديرية شرطة محافظة جرش وجرى تحويله لقسم حماية الأسرة لمباشرة التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما وجرى الاحتفاظ بالطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى عمل دراسة اجتماعية له لمتابعته وضمان عدم تكرار ما حصل معه مستقبلاً .